МГУ попал в рейтинг QS по шести направлениям подготовки

11:09 4.03.2021

Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-50 международного рейтинга QS World University Rankings by Subject 2021 по шести направлениям подготовки.

Как пишет РИА Новости, вуз представлен в 33 предметных областях. Так, МГУ занял 24-е место в лингвистике, 29-е в физике и астрономии, 32-е в нефтяном машиностроении, 34-е в математике, 36-е в современных языках, 41-е в философии. Также в топ-100 МГУ вошел по направлениям подготовки археология, история, гостиничное дело, политика и международные отношения, социальная политика и управление, информатика и информационные технологии, инженерия — механическая, авиационная и промышленная, право, образование, биология, химия.

Компания Quacquarelli Symonds (QS) ежегодно анализирует качество более 13 тысяч индивидуальных программ, по которым учатся студенты в почти 1,4 тысячи университетов в 83 странах мира. Программы относятся к 48 дисциплинам в пяти широких предметных областях.

Всего в исследовании участвовали 1452 вуза, 40 из России.

В десятку наиболее представленных в предметных рейтингах российских вузов помимо МГУ, вошли Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский государственный университет, Уральский федеральный университет, Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, Казанский федеральный университет, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, Томский политехнический университет, Национальный университет "Московский физико-технический институт".

Также в мировой топ-50 по физике и астрономии удалось выйти Московскому физико-техническому институту (50-е место), по нефтяному машиностроению — Томскому политехническому университету (23-е место), по политике и международным отношениям — Московскому государственному институту международных отношений (41-е место), по исполнительским видам искусства — Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (34-е место), по инженерии — добыче полезных ископаемых — Национальному исследовательскому технологическому университету "МИСиС" (42-е место) и Санкт-Петербургскому горному университету (12-е место).