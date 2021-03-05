«Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропортах платной

08:00 5.03.2021

Предлагаемые изменения позволят снизить стоимость билета

Компания «Аэрофлот» предложила ввести платную регистрацию на рейсы в аэропортах для всех воздушных перевозчиков, пишет газета "Известия" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, соответствующая инициатива уже направлена в Минтранс. Согласно документу, предлагается внести изменения в федеральные авиационные правила, убрав из них обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.

По слвоам представителя "Аэрофлота" Михаила Демина, сейчас тарифы включают регистрацию на стойке аэропорта, при этом все больше людей пользуются онлайн-регистрацией. Он уточнил, что данное предложение актуально больше всего для пассажиров лоукостеров.

Предлагаемые изменения позволят пассажирам выбирать, платить ли за регистрацию в аэропорту или сделать это бесплатно онлайн. При этом ожидается, что стоимость билетов снизится на величину расходов компаний по регистрации пассажира.

Позже Михаил Демин рассказал РИА Новости, что сегодня инициатива о введении платной регистрации в аэропорту не обсуждается. "Реяь шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой, все больше людей пользуются онлайн-регистрацией", - сказал он.

Минтранс и Росавиация отказались от комментарий по данной инициативе.

В новость внесены дополнения: комментарий представитель "Аэрофлота" от 10:31