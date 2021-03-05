«Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропортах платной

Аэропорт

Предлагаемые изменения позволят снизить стоимость билета

Компания «Аэрофлот» предложила ввести платную регистрацию на рейсы в аэропортах для всех воздушных перевозчиков, пишет газета "Известия" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, соответствующая инициатива уже направлена в Минтранс. Согласно документу, предлагается внести изменения в федеральные авиационные правила, убрав из них обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.

По слвоам представителя "Аэрофлота" Михаила Демина, сейчас тарифы включают регистрацию на стойке аэропорта, при этом все больше людей пользуются онлайн-регистрацией. Он уточнил, что данное предложение актуально больше всего для пассажиров лоукостеров. 

Предлагаемые изменения позволят пассажирам выбирать, платить ли за регистрацию в аэропорту или сделать это бесплатно онлайн. При этом ожидается, что стоимость билетов снизится на величину расходов компаний по регистрации пассажира. 

Позже Михаил Демин рассказал РИА Новости, что сегодня инициатива о введении платной регистрации в аэропорту не обсуждается. "Реяь шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой, все больше людей пользуются онлайн-регистрацией", - сказал он.

Минтранс и Росавиация отказались от комментарий по данной инициативе.

В новость внесены дополнения: комментарий представитель "Аэрофлота" от 10:31

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.03.2021, 15:09
    Гость: Юри_й

    можно все гораздо проще сделать - бесплатный вход, а вот за выход, придется отдать все что есть. делов то))

  4. 05.03.2021, 13:39
    Гость: Предлагаю.

    Ввести дополнительную оплату, за вход в здания аэрофлота и за то, что купил билет на их самолеты.
    В последующем брать дань при входе в самолет и выходе из него. Сортиры в самолетах сделать платными.

  5. 05.03.2021, 13:30
    Гость: Гость

    А почему платить должны только те, кто летает? Надо ввести специальный налог для аэрофлота.

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