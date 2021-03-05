В Казахстане с рудника украли золото почти на 300 тысяч долларов

В ночь на 2 марта с АО «ГМК "Казахалтын"» было похищено золото на 122 млн тенге (текущий курс - 419,45/$1).

В Акмолинской области Казахстана по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Кража», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«Для раскрытия и установления лиц, причастных к совершению данного преступления создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции и следствия», - заявили в пресс-службе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.03.2021, 19:02
    Гость: Сократ

    Страна воришек. Вот недавно на космодроме Байконур золотосодержащие детали умыкнули.

  4. 05.03.2021, 17:22
    Гость: ABCD

    Наверное не с золотоносной рудой а пустой выработкой, сначала золото оттуда забрали а гравий с песком утопили, что бы скрыть хищение.

  5. 05.03.2021, 16:41
    Гость: good

    а что не вспоминают как у "нас" утонуло судно с 700 тоннами золотоносной руды около Сахалина (если не ошибаюсь)????

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