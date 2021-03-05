В Казахстане с рудника украли золото почти на 300 тысяч долларов
В ночь на 2 марта с АО «ГМК "Казахалтын"» было похищено золото на 122 млн тенге (текущий курс - 419,45/$1).
В Акмолинской области Казахстана по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Кража», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.
«Для раскрытия и установления лиц, причастных к совершению данного преступления создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции и следствия», - заявили в пресс-службе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Страна воришек...
Ага.Вот в твоем любимом пиндостане никогда не воруют !:)))
Страна воришек. Вот недавно на космодроме Байконур золотосодержащие детали умыкнули.
Только при власти троцкистов такое возможно.
Наверное не с золотоносной рудой а пустой выработкой, сначала золото оттуда забрали а гравий с песком утопили, что бы скрыть хищение.
а что не вспоминают как у "нас" утонуло судно с 700 тоннами золотоносной руды около Сахалина (если не ошибаюсь)????