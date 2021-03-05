В Казахстане с рудника украли золото почти на 300 тысяч долларов

15:44 5.03.2021

В ночь на 2 марта с АО «ГМК "Казахалтын"» было похищено золото на 122 млн тенге (текущий курс - 419,45/$1).

В Акмолинской области Казахстана по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Кража», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«Для раскрытия и установления лиц, причастных к совершению данного преступления создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции и следствия», - заявили в пресс-службе.