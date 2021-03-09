В Генпрокуратуре назвали регионы—лидеры по уровню коррупции

09:15 9.03.2021

Лидером среди российских регионов по числу зарегистрированных фактов взяточничества в 2020 году стала Москва, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина.

За Москвой следуют Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.

Наименьшее количество взяток за 2020 год было зарегистрировано на Чукотке, в Еврейской автономной области, республиках Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тыва и Хакасия, Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Балдин отметил, что лидерами подобных рейтингов всегда будут регионы, где "сосредоточено обращение финансовых активов", принятие экономически значимых решений, расположены федеральные органы власти и крупные промышленные центры.

Мелкие взятки, по его словам чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги.

Как отмечает агентство, летом 2020 гоода Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов. В первую десятку вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

Наименьший уровень коррупции наблюдался в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.