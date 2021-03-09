В Генпрокуратуре назвали регионы—лидеры по уровню коррупции

Взятка

Лидером среди российских регионов по числу зарегистрированных фактов взяточничества в 2020 году стала Москва, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина.  

За Москвой следуют Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.

Наименьшее количество взяток за 2020 год было зарегистрировано на Чукотке, в Еврейской автономной области, республиках Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тыва и Хакасия, Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Балдин отметил, что лидерами подобных рейтингов всегда будут регионы, где "сосредоточено обращение финансовых активов", принятие экономически значимых решений, расположены федеральные органы власти и крупные промышленные центры. 

Мелкие взятки, по его словам чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги. 

Как отмечает агентство, летом 2020 гоода Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов. В первую десятку вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

Наименьший уровень коррупции наблюдался в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.03.2021, 14:29
    Гость: славянин

    Вся система власти и прежде всего Центральная Московская прогнили на корню. Власть просто играет с народом по правилам наперсточников. Аферисты во власти в маске лже-патриотов превращают страну в свою сырьевую колонию. Это дикий феодализм.
    \\\\\\\\\\\
    За что мы все уважаем Навального, что он в своих почти 100 роликах на Ютубе вскрыл и доказал на фактах и документах всю гнилостную воровскую сущность Правящей верхушки лже-либералов и крипто-троцкистов. Есть у него и ролик про Генерального прокурора Краснова. Но никто и ничего не раследует. Никто не полает в суд на Навального за клевету. Вместо этого начинают преследовать, вешать лживые ярлыки агентов, травить и затыкать людям рты. Хамелеоны.

  2. 09.03.2021, 14:26
    Гость: кстати...

    Путин труслив по натуре и многословен на любые темы.Если бы он был отвественен за воров и коррупционеров ,то что-то происходило в их уменьшении,а число "лихих людишек" росло ежегодно.Всё просто ,им создана структура, непозволяющая противодействовать коррупции....Всё остальное от "лукавого"!

  3. 09.03.2021, 13:50
    Гость: врачей забыли

    Мелкие взятки, по его словам чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги.
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    А врачи значит не берут?

  4. 09.03.2021, 13:09
    Гость: Кстати...

    Путин ясно сказал, что чувствует ответственность за коррупцию.
    Чувство ответственности за порученное дело - черта настоящего руководителя.

  5. 09.03.2021, 13:04
    Гость: Кстати

    Прокуратура составила список самых коррупционных регионов России.
    Регионы, которые хорошо заплатили прокуратуре, в этот список не попали.

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