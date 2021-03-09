Создатели вакцины «Спутник V» потребовали извинений от регулятора ЕС

10:15 9.03.2021

Разработчики вакцины против COVID-19 «Спутник V» потребовали извинений от главы правления Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе. Об этом говорится в официальном аккаунте «Спутника V» в Twitter.

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы [вакцины, который начало EMA]», — говорится в посте.

В публикации отмечается, что EMA не позволяла себе подобных высказываний в адрес других вакцин. Такие комментарии «неуместны», так как подрывают доверие к агентству и экспертизе, подчеркивается в посте.

Ранее Криста Виртумер-Хохе в эфире телеканала ORF сравнила возможное одобрение «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой». «Это в некоторой степени сравнимо с русской рулеткой. Я бы настоятельно не рекомендовала выдавать разрешение на ее использование в экстренных случаях. «Спутник V» может появиться на рынке в будущем, когда мы изучим все необходимые данные» — заявила глава правления Европейского агентства лекарственных средств.

Напомним, EMA начало экспертизу вакцины «Спутник V» 4 марта. Регулятор проверит препарат на соответствие действующим в ЕС стандартам эффективности, безопасности и качества.