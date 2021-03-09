Создатели вакцины «Спутник V» потребовали извинений от регулятора ЕС
Разработчики вакцины против COVID-19 «Спутник V» потребовали извинений от главы правления Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе. Об этом говорится в официальном аккаунте «Спутника V» в Twitter.
«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы [вакцины, который начало EMA]», — говорится в посте.
В публикации отмечается, что EMA не позволяла себе подобных высказываний в адрес других вакцин. Такие комментарии «неуместны», так как подрывают доверие к агентству и экспертизе, подчеркивается в посте.
Ранее Криста Виртумер-Хохе в эфире телеканала ORF сравнила возможное одобрение «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой». «Это в некоторой степени сравнимо с русской рулеткой. Я бы настоятельно не рекомендовала выдавать разрешение на ее использование в экстренных случаях. «Спутник V» может появиться на рынке в будущем, когда мы изучим все необходимые данные» — заявила глава правления Европейского агентства лекарственных средств.
Напомним, EMA начало экспертизу вакцины «Спутник V» 4 марта. Регулятор проверит препарат на соответствие действующим в ЕС стандартам эффективности, безопасности и качества.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Непонятно, в чем претензия к госпоже Виртумер-Хохе, и за что она должна извиняться? Как следует из сообщения, возглавляемое ею агентство начало экспертизу вакцины «Спутник V» менее недели назад, т.е. решения по ней еще быть не может. Ничего плохого о российской вакцине она не сказала. Её критика касалась государств ЕС, разрешающих у себя применение медпрепаратов без сертификата Европейского агентства лекарственных средств, т.е. по сути, без её подписи. Так ведь это её прямая должностная обязанность - поддерживать порядок применения лекарственных средств в ЕС.
Употребленный ею оборот "русская рулетка" не несет никакого политического контекста, это уже 100 лет как принятый во всем мире мем для обозначения смертельной игры на авось.
Ни малейших оснований для извинений.
Точно, не левый. Его ещё называют "вакцина для бедных" и очень мало где признают.
Индийский Serum Institute, один из мировых лидеров по производству вакцин, изготавливает вакцину Oxford/Astra Zeneca по лицензии англо-шведской фармацевтической компания Astra Zeneca. Индийская Astra Zeneca получила локальное название CoviShield. Вакцины AstraZeneca, кроме Индии, производят также в Южной Корее. Оба производителя были одобрены ВОЗ.
Раз есть лицензия, то это не дженерик, тем более на левый - Вы тупо солгали.
Как извиняться? Извините, что весь мир знает, что вакцина зарегистрирована, не проидя испытании? Так перед каждым наперсточником в подворотне виноват будешь.
сколько привитых в США умерло от американской вакцины?