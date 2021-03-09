В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за фейки о ценах
Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный разработал законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания.
Как пишет газета "Известия", речь идет о том, чтобы ввести наказание за искусственное создание "панического спроса на базовые группы продуктов", такие как мясо, рыба, яйца, сахар, масло и так далее. А также за распространение умышенных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары.
По словам парламентария, подобные технологии часто используются недобросовесными продовцами для того, чтобы создать ажиотаж вокруг того или иного товара, а затем поднять на него цену, объясняя свой шаг "сумасшедшим спросом".
Законнопроектом предлагается установить за подобные действия штраф для физических лиц от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет, а для юридических лиц - от 500 до 800 тысяч рублей.
Изменения предлагается внести в статью 185.3 Уголовного кодекса РФ "Манипулирование рынком".
Как отмечает издание, в ближайшее время документ планируется внести в парламент.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Начать следовало бы - уголовная ответственность за "ВГосдуме".
В таком случае надо начать с привлечения к уголовной ответственности всех центральных властных органов за их хроническую лживость, включая. конечно, и саму "думу".
Так это все гос и провластные СМИ разорятся?
"...провоцирование роста цен на продукты питания". Если следовать логике этого умника из ГД РФ, то цены у нас растут исключительно по причине ажиортажного спроса на продукты питания, т.е. это происходит по вине самих потребителей. А виной всему слухи и сплетни, распространяемые незаконопослушными гражданами. Это называется подменить причины и их следствие. По факту у нас сначала растут цены, а уже потом на волне данного роста начинается повышенное внимание к товарам со стороны потребителей. Надеясь хоть как то сэкономить, они начинают сметать с полок то, что еще не успело подорожать до заоблачных высот. При этом, сами торговые сети, как правило, заранее и сообщают о грядущем повышении цен на те или иные продукты питания или на все скопом. Так что этот депутат либо жизни не знает, либо прикидывается. Лишь бы стрелки отвести от власти. Мол, она тут не при чем. Люди сами себя винить должны.
Настоящий фейк-это воровская конспирологическая каста во власти и чудовищная коррупция в самых высших эшелонах власти. Можно обманывать одного или двух человек, но обманывать сотни миллионов людей, зомбировать их и водить за нос целую страну, это нужно очень и очень сильно постараться. Мы русские получили на самом верху власти неприкасаемую узурпаторскую касту, громко говорящих про патриотизм и духовные скрепы. Мы получили кастовую безнаказанность. При чем эта каста тупо и нагло винит во всем Запад и типа агентов Запада.