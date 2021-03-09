В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за фейки о ценах

08:00 9.03.2021

Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный разработал законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания.

Как пишет газета "Известия", речь идет о том, чтобы ввести наказание за искусственное создание "панического спроса на базовые группы продуктов", такие как мясо, рыба, яйца, сахар, масло и так далее. А также за распространение умышенных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары.

По словам парламентария, подобные технологии часто используются недобросовесными продовцами для того, чтобы создать ажиотаж вокруг того или иного товара, а затем поднять на него цену, объясняя свой шаг "сумасшедшим спросом".

Законнопроектом предлагается установить за подобные действия штраф для физических лиц от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет, а для юридических лиц - от 500 до 800 тысяч рублей.

Изменения предлагается внести в статью 185.3 Уголовного кодекса РФ "Манипулирование рынком".

Как отмечает издание, в ближайшее время документ планируется внести в парламент.