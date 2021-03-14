В США заявили о безуспешных попытках выйти на контакт с КНДР

11:03 14.03.2021

В целях предотвращения эскалации напряженности Вашингтон почти месяц предпринимал попытки "по различным каналам" связаться с Пхеньяном, но ответа до сих пор не получил.

"Чтобы снизить риск эскалации, мы с середины февраля обращались к властям КНДР по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке. До настоящего момента мы не получили ответа из Пхеньяна", - рассказал ТАСС представитель американской администрации высокого ранга, подчеркнув, что "активного диалога" с КНДР нет уже больше года, "несмотря на целый ряд попыток взаимодействия со стороны США".

"Мы продолжаем вести структурированный и подробный <...> процесс, который объединяет разные точки зрения в правительстве, а также включает вклад аналитических центров и экспертов извне. Мы консультировались со многими бывшими правительственными чиновниками, связанными с политикой в отношении КНДР, в том числе с несколькими из предыдущей администрации. На протяжении всего процесса мы взаимодействовали и будем взаимодействовать с нашими союзниками в Японии и Южной Корее <...>. Мы внимательно выслушивали их идеи, в том числе в рамках трехсторонних консультаций", - уточнил американский чиновник.