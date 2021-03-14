В США заявили о безуспешных попытках выйти на контакт с КНДР
В целях предотвращения эскалации напряженности Вашингтон почти месяц предпринимал попытки "по различным каналам" связаться с Пхеньяном, но ответа до сих пор не получил.
"Чтобы снизить риск эскалации, мы с середины февраля обращались к властям КНДР по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке. До настоящего момента мы не получили ответа из Пхеньяна", - рассказал ТАСС представитель американской администрации высокого ранга, подчеркнув, что "активного диалога" с КНДР нет уже больше года, "несмотря на целый ряд попыток взаимодействия со стороны США".
"Мы продолжаем вести структурированный и подробный <...> процесс, который объединяет разные точки зрения в правительстве, а также включает вклад аналитических центров и экспертов извне. Мы консультировались со многими бывшими правительственными чиновниками, связанными с политикой в отношении КНДР, в том числе с несколькими из предыдущей администрации. На протяжении всего процесса мы взаимодействовали и будем взаимодействовать с нашими союзниками в Японии и Южной Корее <...>. Мы внимательно выслушивали их идеи, в том числе в рамках трехсторонних консультаций", - уточнил американский чиновник.
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Как вставшая с колен ракетно-ядерная держава расшаркивается перед дядей Сэмом.
Вот товарищ Ким правильную стратегию выбрал,потому что настоящий коммунист и патриот.
При смерти коррупционер из бурисмы
Ким имеет гордость в отличии от некоторых
В гнилой пиндостании каждому бомжу на Гавайах ежемесячно выделят 300 долларов на еду и 400 на жилье.Каждый житель США получит по 1400 долларов в виде поддержки от государства.Кто мешает в России строит заводы и фабрики и улучшать качество жизни каждого человека?Ответ-никто.
пиндосня всех достала. Лезут и лезут...если с войной, то с нравоучениями.
Неудивительно, что их посылают.