Reuters узнал о планах ЕС начать переговоры о закупке вакцины «Спутник V»
Евросоюз рассматривает возможность начала переговоров с разработчиками российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом пишет Reuters со ссылкой на политические и дипломатические источники в ЕС.
Представитель ЕС сообщил агентству, что Венгрия и Словакия уже одобрили российскую вакцину, Чехия заинтересована в поставках препарата. Кроме того, по словам собеседника Reuters, Италия рассматривает возможность производства вакцины на заводе ReiThera.
При этом у ЕС нет обязательств начать переговоры с разработчиками «Спутника V», даже если эта вакцина будет одобрена в Евросоюзе, пояснил представитель Европейской комиссии, которая координирует диалог с производителями вакцин.
Если ЕС действительно одобрит «Спутник V», это будет «дипломатический триумф» для России, подчеркивает агентство. Такое решение может разделить блок на государства, которые решительно настроены на противодействие Кремлю, и те, которые хотят показать готовность блока сотрудничать с Россией.
«Спутник V» — это первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Российский препарат зарегистрирован на сегодня более чем в 50 странах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Слышал, на сегодня в России по первому разу привиты уже 7 миллионов и 3,5 получили вторую дозу.
вам бы поинтересоваться КАК проводят "вакцинацию" в британии.
людям Угрожают.
на фирмах отделы кадров требуют что бы человек предоставил доказательство "вакцинирования" которое жестко привязывается к номеру работника - Угрожая Увольнением..
в условиях когда вся страна в локдауне и 50% населения имеют негативный баланс.. то есть официально сидят на Государственных Пособиях которые делают из вас Заложника.. откажешься от прививки - отнимут пособие.
неработающих постоянно терроризируют местные службы муниципалитета, социальные службы и офисы GP.
"минздрав" по сути лишил медицинской помощи всех кто отказывается от "прививки" - людей выкидывают из больниц, не допускают в скорую помощь, выбрасывют из очередей на операции.
террору подвергают даже Беременных и т.н. LTS - хринических больных с смертельными заболеваниями..
это все та же Принудительная "медицина" социалистов бухенвальда..
Никогда не купят ничего без регистрации. Разве что горилку.
в англии плотность населения выше
В правительстве из-за Спутника все друг другу волосы повырывали? Поздравляю. Когда в России узнали о ваших драках в парламенте, то ответили, что готовы принять без штрафных санкций обратно. Есть страны, в которых нуждаются в вакцине.