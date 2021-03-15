Reuters узнал о планах ЕС начать переговоры о закупке вакцины «Спутник V»

11:54 15.03.2021

Евросоюз рассматривает возможность начала переговоров с разработчиками российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом пишет Reuters со ссылкой на политические и дипломатические источники в ЕС.

Представитель ЕС сообщил агентству, что Венгрия и Словакия уже одобрили российскую вакцину, Чехия заинтересована в поставках препарата. Кроме того, по словам собеседника Reuters, Италия рассматривает возможность производства вакцины на заводе ReiThera.

При этом у ЕС нет обязательств начать переговоры с разработчиками «Спутника V», даже если эта вакцина будет одобрена в Евросоюзе, пояснил представитель Европейской комиссии, которая координирует диалог с производителями вакцин.

Если ЕС действительно одобрит «Спутник V», это будет «дипломатический триумф» для России, подчеркивает агентство. Такое решение может разделить блок на государства, которые решительно настроены на противодействие Кремлю, и те, которые хотят показать готовность блока сотрудничать с Россией.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Российский препарат зарегистрирован на сегодня более чем в 50 странах.