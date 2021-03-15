В России предложили ввести налоговый вычет за фитнес для несовершеннолетних

10:10 15.03.2021

Для несовершеннолетних россиян, ведущих активный образ жизни, могут ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ, пишет "Парламентская газета".

По данным издания, в Госдуме подготовлена поправка ко второму чтению законопроекта, согласно которой вычет сможет получить не только сам налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети, если они ходят на фитнес или секции. Это также будет распространяться на усыновленных и подопечных детей.

Как пояснил член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Валерий Скруг, эта инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни. По его словам, необходимо заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей.

Согласно законопроекту, «оздоровительный» налоговый вычет будут выделять в размере фактически произведенных расходов. При этом его размер не может быть более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ.

Максимальная сумма может быть 15,6 тысячи рублей. Минспорт разработает список организаций, при получении услуг, которых можно будет рассчитывать на вычет.

На рассмотрение Госдумы законопроект могут вынести 23 марта.