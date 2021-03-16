В России появится фонд отечественного онлайн-контента

В 2021 году в России может появиться Фонд российского онлайн-контента, созданный по аналогии с Фондом кино, пишет РБК со ссылкой на свои источники. 

Предполагается, что на субсидии государства смогут претендовать создатели профессионального видеоконтента, например сериалов, которые размещаются только в онлайн-кинотеатрах. 

В качестве господдержки рассматриваются софинансирование производства контента. Конкретные условия господдержки, а также объем будущего фонда, источники его финансирования пока не определны. 

Одним из основных обсуждаемых вариантов рассматривается использование средств, выплачиваемых онлайн-кинотеатрами в качестве НДС. Отмечается, что это примерно 3 млрд рублей в год. Сами онлайн-кинотеатры смогут претендовать на преимущество в получении субсидий на производство собственного контента. 

В Минцифры изданию рассказали, что "необходимость поддержки российского аудиовизуального контента очевидна", однако говорить о каких-либо деталяя пока "преждевременно".

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