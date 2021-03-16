Голикова назвала долю молодежи среди безработных
Каждый третий безработный россиянин на данный момент младше 29 лет. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова в ходе «Открытого диалога» со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
«2020 год стал сложным годом и для экономики, и для рынка труда. Увеличилась безработица. Я бы хотела сказать, что 34% в регистрируемой безработице сегодня составляют молодые люди в возрасте до 29 лет», — сказала Голикова.
По ее словам, это молодежь, в том числе с высшим образованием «и которые занимаются поиском работы». Как отметила зампредседателя правительства, рынок труда в РФ на сегодня не отвечает требованиям людей, рожденных после 2000 года.
По мнению Голиковой, это поколение — более мобильное и технологичное — требует возможности оформления самозанятости, организации дистанционной работы или, например, «занятости на час».
В конце 2020 года президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что по итогам года уровень безработицы в стране вырос с 4,7% до 6,3%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Все больше прихожу к выводу, нами правят купленные в 90 дипломы. Народ, Советское кончилось. Пора думать о будущем.
России не нужны думающие люди.
Правительства достаточно...
Умом тронутые.
мы и без ума проживем!" (с) Женитьба Бальзаминова
бабло идет исправно.
Чай, по мужу Христенко.