Голикова назвала долю молодежи среди безработных

18:38 16.03.2021

Каждый третий безработный россиянин на данный момент младше 29 лет. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова в ходе «Открытого диалога» со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«2020 год стал сложным годом и для экономики, и для рынка труда. Увеличилась безработица. Я бы хотела сказать, что 34% в регистрируемой безработице сегодня составляют молодые люди в возрасте до 29 лет», — сказала Голикова.

По ее словам, это молодежь, в том числе с высшим образованием «и которые занимаются поиском работы». Как отметила зампредседателя правительства, рынок труда в РФ на сегодня не отвечает требованиям людей, рожденных после 2000 года.

По мнению Голиковой, это поколение — более мобильное и технологичное — требует возможности оформления самозанятости, организации дистанционной работы или, например, «занятости на час».

В конце 2020 года президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что по итогам года уровень безработицы в стране вырос с 4,7% до 6,3%.