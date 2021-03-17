Россияне хотели бы вернуть прежний пенсионный возраст и смертную казнь

Конституция

Жители России хотели бы отменить в современной России мораторий смертную казнь, ужесточить наказание за коррупцию, отменить пенсионную реформу и ЕГЭ, а также уменьшить налоги. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, пишет РИА Новости.

Если бы респонденты оказались бы на месте советника президента, то в первую очередь они бы посоветовали бы отменить пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст. Об этом заявили 14% опрошенных. 

Уменьшить налоги и изменить налоговую систему посоветовали бы 6% россиян, поменять Конституцию и вернуть ее предыдущую весрию захотели 3 процента опрошенных, а отменить мораторий на смертную казнь - 2% респондентов.

Более половины россиян (63%) затруднились ответить.

Также, по мнению респондентов, в современной России стоит принять законы, ужесточающие наказания за взяточничество (7%), направленные на развитие страны (6%) и отменяющие ЕГЭ (5%), а также закон о домашнем насилии (2%). 

Отмечается, что при ответе на каждый из вопросов опросника, россияне могли назвать до пяти вариантов ответа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.03.2021, 15:01
    Гость: Да ты, шо!

    Тогда вам дорога прямо в нэзалэжную. Там можно "досвистеться" до самого главного клоуна.

  5. 17.03.2021, 14:22
    Гость: Громко зевая

    Что-то опрос мимо меня просвистел. Я бы потребовал пожизненную ренту с рождения. И в школу чтобы не ходить.

Все комментарии (11)
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