Россияне хотели бы вернуть прежний пенсионный возраст и смертную казнь

10:37 17.03.2021

Жители России хотели бы отменить в современной России мораторий смертную казнь, ужесточить наказание за коррупцию, отменить пенсионную реформу и ЕГЭ, а также уменьшить налоги. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, пишет РИА Новости.

Если бы респонденты оказались бы на месте советника президента, то в первую очередь они бы посоветовали бы отменить пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст. Об этом заявили 14% опрошенных.

Уменьшить налоги и изменить налоговую систему посоветовали бы 6% россиян, поменять Конституцию и вернуть ее предыдущую весрию захотели 3 процента опрошенных, а отменить мораторий на смертную казнь - 2% респондентов.

Более половины россиян (63%) затруднились ответить.

Также, по мнению респондентов, в современной России стоит принять законы, ужесточающие наказания за взяточничество (7%), направленные на развитие страны (6%) и отменяющие ЕГЭ (5%), а также закон о домашнем насилии (2%).

Отмечается, что при ответе на каждый из вопросов опросника, россияне могли назвать до пяти вариантов ответа.