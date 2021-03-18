Пригожин потребовал от ФБР предоставить все имеющиеся о нем документы

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение, в котором указала, что на сайте ФБР появилась информация о том, что Евгений Пригожин объявлен в розыск. За сведения о его местонахождении ведомство готово заплатить 250 тысяч долларов.

Пригожин назвал действия американской стороны очередным шоу и со ссылкой на федеральные законы США потребовал от ФБР предоставить документы, связанные с его персоной. Также он пообещал компенсировать все затраты.

«Надеюсь, что у ФБР имеется достаточный объем материалов, касающихся меня лично, поэтому гарантирую компенсацию их затрат в сумме 250 тысяч долларов США, что является эквивалентом объявленного вознаграждения за информацию, которая приведет к моему аресту.

Господа из ФБР, с учетом того, что у Вас нет никаких доказательств моей вины, думаю, что этой суммы хватит на то, чтобы напрячься, потратить своё время и сфабриковать хоть что-то», - говорится в заявлении Пригожина.

Он также напомнил, что 15 января 2021 года исполняющему обязанности Генерального прокурора США Джеффри Розену в Департамент юстиции США было направлено письмо с просьбой рассекретить и опубликовать в полном объеме всю «доказательственную» базу, представленную в уголовном деле 2018 года.

«Дело, инициированное Робертом Мюллером против компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" в 2018 году (о якобы имевшем место вмешательстве и оказании влияния на выборы президента США в 2016 году), полностью развалилось в американском суде и было в спешке закрыто, когда выяснилось, что какие-либо доказательства вины отсутствуют, а все "улики" были грубо сфальсифицированы», - написал Пригожин.

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