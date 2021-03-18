Общества потребителей попросили ввести спецмаркировку для упаковки товаров

15:31 18.03.2021

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин направил письмо вице-премьеру Виктору Абрамченко, в котором попросил изменить маркировку упаковки, чтобы потребителям было легче различать, подлежит она переработке или нет.

Янин считает, что когда потребители будут четко знать, подлежит ли упаковка переработке, им будет легче сортировать отходы и делать выбор в пользу именно перерабатываемой упаковки. При этом он полагает, что действующая сегодня маркировка не дает достоверной информации о том, как упаковка перерабатывается.

Янин также уверен, что изменение информации на этикетках не приведет к дополнительным затратам для бизнеса.

«Мы поддерживаем предложения, направленные на повышение информированности потребителей об «экологичности» упаковок. Предложения союза будут направлены в профильные ведомства для изучения», - цитирует РБК слова представителя Абрамченко Марты Галичевой.