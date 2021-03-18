Общества потребителей попросили ввести спецмаркировку для упаковки товаров

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин направил письмо вице-премьеру Виктору Абрамченко, в котором попросил изменить маркировку упаковки, чтобы потребителям было легче различать, подлежит она переработке или нет.

Янин считает, что когда потребители будут четко знать, подлежит ли упаковка переработке, им будет легче сортировать отходы и делать выбор в пользу именно перерабатываемой упаковки. При этом он полагает, что действующая сегодня маркировка не дает достоверной информации о том, как упаковка перерабатывается.

Янин также уверен, что изменение информации на этикетках не приведет к дополнительным затратам для бизнеса.

«Мы поддерживаем предложения, направленные на повышение информированности потребителей об «экологичности» упаковок. Предложения союза будут направлены в профильные ведомства для изучения», - цитирует РБК слова представителя Абрамченко Марты Галичевой.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 18.03.2021, 17:51
    Гость: ABCD

    Маркировка картонных коробок до жути волнует чиновников. А что в упаковке, и какие болезни можно получить употребляя это, их не волнует вообще.

  5. 18.03.2021, 16:47
    Гость: Вот это

    Поворот,изменить маркировку упаковки,«а вы друзья как не садитесь,а в музыканты не годитесь»

Все комментарии (9)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
«Власти страны осознанно или неосознанно уничтожают народ. Разрушая экономику, социальную сферу, здравоохранение»
Акция протеста против создания базы НАТО © KM.RU, Кирилл Зыков
22 года назад Польша, Чехия и Венгрия вступили в НАТО
Валентин Катасонов. Россия - кредитор всего мира. Она залезает в долги
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть вторая
Избранное
«У него не было реальных сторонников в российском обществе, но у него были хозяева и в российской элите, и в структурах Запада. И его оберегали, пока не пришло время готовиться к выборам»
Объединение Германии: как Горбачев предал не только русских, но и немцев
«Кто одержал победу в 1991 году, сплясав на останках СССР? Демократы? Капиталисты? Западники? Либералы? Антикоммунисты? Нет – "крысы"».
Дмитрий Барков назвал премьеру фильма «Шугалей 2» на НТВ сильной и острой
Несколько теннисистов снялись с турнира в Софии
Как солдат полопает – так он и потопает: как менялось питание в российской армии
«В августе 1991 года часть руководства партию открыто предала. Часть была арестована либо блокирована»
«Локдаун» русского языка: словами года стали «самоизоляция» и «обнуление»
Как Борис Ельцин КПСС «победил»: о запрете партии и о пропаже партийного имущества
«Временные правила» 1899 года: Беспрецедентная карательная мера - из студентов – в солдаты
Берн Александр Сергеевич о применении искусственного интеллекта