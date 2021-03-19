Ребенок и двое взрослых погибли при взрыве в доме в Химках

11:56 19.03.2021

Число погибших при взрыве в девятиэтажке в Химках увеличилось до трех человек, еще четыре человека пострадали, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

По данным агентства, спасатели обнаружили под завалами тело ребенка трех лет. Ранее сообщалось о гибели взрослого.

Еще одного ребенка, которому исполнилось 12 лет, спасателям удалось спасти.

Инцидент произошел в квартире на 8 этаже, обрушились межкомнатные перегородки, обрушился фасад квартиры, повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей.

По предварительным данным, причиной стало нарушение правил эксплуатации газовых приборов, что спровоцировало утечку газа и взрыв. Проверяется информация о том, что взрослый, находившийся в квартире с двумя детьми, мог уснуть, а дети не заметили утечку из трубы или плиты.

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