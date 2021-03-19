Ребенок и двое взрослых погибли при взрыве в доме в Химках

Число погибших при взрыве в девятиэтажке в Химках увеличилось до трех человек, еще четыре человека пострадали, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

По данным агентства, спасатели обнаружили под завалами тело ребенка трех лет. Ранее сообщалось о гибели взрослого.

Еще одного ребенка, которому исполнилось 12 лет, спасателям удалось спасти.

Инцидент произошел в квартире на 8 этаже, обрушились межкомнатные перегородки, обрушился фасад квартиры, повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей.

По предварительным данным, причиной стало нарушение правил эксплуатации газовых приборов, что спровоцировало утечку газа и взрыв. Проверяется информация о том, что взрослый, находившийся в квартире с двумя детьми, мог уснуть, а дети не заметили утечку из трубы или плиты.

В новость внесены изменения в 12:45

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.03.2021, 20:03
    Гость: Деду

    Пластиковые окна могут иметь клапаны. А могут и не иметь. Думаю, что в этой квартире никаких клапанов не было. Окна были установлены не правильно и из-за этого разрушились междуэтажные перекрытия.

  2. 19.03.2021, 16:25
    Гость: ????

    Не увидел взаимосвязи происшествия с Навальным и Путиным.
    Может вам обратится к медикам? Психиатрия вроде бы ещё на уровне.

  3. 19.03.2021, 16:06
    Гость: Защитничку уаашек от Деда

    У меня так же есть заключения судебных экспертиз,где зафиксирован снос вентканалов жильцами,но подача газа по настоянию УКашек не прекращалась. Как это расценивать?
    Каа покушение на ст.105 УК РФ?

  4. 19.03.2021, 16:00
    Гость: Дед

    Я тебе ,заступничек укашек, могу предьявить несколько примеров проведённых экспертиз,на которых зафиксированы заросшие вентканалы,в которых ни разу не не было ершика чистильщиков. Пончтно ,что там даже с открытыми нсстеж окнами и дверями тяга отсутствовала напрочь.
    Пластиковые окна должны иметь клапаны. Но при отсутствии тяги в вентканалах эти клапаны обмерзают.

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