Ребенок и двое взрослых погибли при взрыве в доме в Химках
Число погибших при взрыве в девятиэтажке в Химках увеличилось до трех человек, еще четыре человека пострадали, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.
По данным агентства, спасатели обнаружили под завалами тело ребенка трех лет. Ранее сообщалось о гибели взрослого.
Еще одного ребенка, которому исполнилось 12 лет, спасателям удалось спасти.
Инцидент произошел в квартире на 8 этаже, обрушились межкомнатные перегородки, обрушился фасад квартиры, повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей.
По предварительным данным, причиной стало нарушение правил эксплуатации газовых приборов, что спровоцировало утечку газа и взрыв. Проверяется информация о том, что взрослый, находившийся в квартире с двумя детьми, мог уснуть, а дети не заметили утечку из трубы или плиты.
В новость внесены изменения в 12:45
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пластиковые окна могут иметь клапаны. А могут и не иметь. Думаю, что в этой квартире никаких клапанов не было. Окна были установлены не правильно и из-за этого разрушились междуэтажные перекрытия.
Не увидел взаимосвязи происшествия с Навальным и Путиным.
Может вам обратится к медикам? Психиатрия вроде бы ещё на уровне.
У меня так же есть заключения судебных экспертиз,где зафиксирован снос вентканалов жильцами,но подача газа по настоянию УКашек не прекращалась. Как это расценивать?
Каа покушение на ст.105 УК РФ?
Я тебе ,заступничек укашек, могу предьявить несколько примеров проведённых экспертиз,на которых зафиксированы заросшие вентканалы,в которых ни разу не не было ершика чистильщиков. Пончтно ,что там даже с открытыми нсстеж окнами и дверями тяга отсутствовала напрочь.
Пластиковые окна должны иметь клапаны. Но при отсутствии тяги в вентканалах эти клапаны обмерзают.
в этом и недостаток пластиковых окон. Пластиковые окна не вылетают.