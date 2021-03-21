Задержанного пензенского губернатора этапируют в Москву

15:12 21.03.2021

Задержанного 21 марта губернатора Пензенской области этапируют в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Это особо тяжкое преступление. Губернатора этапируют в Москву. Ходатайство следствия будет рассматриваться в Басманном суде, возможно, завтра», — рассказал источник.

Всего в рамках дела задержали шесть человек. Следствие уже в ближайшее время планирует предъявить Белозерцеву и его предполагаемым соучастникам обвинение и ходатайствовать об их заключении под стражу.

Главу региона задержали по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы группы фармкомпаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Взятки передавались за предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.

СК опубликовал видеозапись следственных действий в кабинете Ивана Белозерцева.



