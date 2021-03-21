Задержанного пензенского губернатора этапируют в Москву
Задержанного 21 марта губернатора Пензенской области этапируют в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Это особо тяжкое преступление. Губернатора этапируют в Москву. Ходатайство следствия будет рассматриваться в Басманном суде, возможно, завтра», — рассказал источник.
Всего в рамках дела задержали шесть человек. Следствие уже в ближайшее время планирует предъявить Белозерцеву и его предполагаемым соучастникам обвинение и ходатайствовать об их заключении под стражу.
Главу региона задержали по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы группы фармкомпаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.
Взятки передавались за предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.
СК опубликовал видеозапись следственных действий в кабинете Ивана Белозерцева.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это про нас.
Приятно все же, что нас здесь уважают.
Гляди, подвозят, гляди, сажают,
Разбудит утром не петух, прокукарекав,
Сержант подымет, как человека.
война за доходы от вкцины
...трудно некоторых губернаторов обвинять ...в коррупции.
Ведь кто идет в начальники. Те, кто сам не может честно заработать, а вот поруководить -пожалуйста. Не все ,конечно! Но таких хватает. Ведь кругом столько соблазнов. Как говориться-быть у воды и не напиться?!
Коррупция была,есть и будет. Её искоренить даже смертной казнью не получиться. Китай -яркий пример.
А если "демократическое обчество", с рядом определенных "народных судьей", которые тоже хорошо жить хотят... Если еще и "делится" с правоохранительными органами- кто поймает?! Но даже в худшем случае и привлекут, ну отсидит пол-срока выйдет по УДО и наслаждайся жизнью на свободе.
Россия, огромная и очень богатая Держава.Одного ВВП на всех "коррупционеров" не хватит. Даже с хорошими помощниками из СК и ФСБ.
Это не Германия, где все и на всех "стучат". Вот такие пироги с котятами.
По тундре, по железной дороге,
Где мчится курьерский «Воркута — Ленинград»...