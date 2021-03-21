Задержанного пензенского губернатора этапируют в Москву

Задержанного 21 марта губернатора Пензенской области этапируют в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Это особо тяжкое преступление. Губернатора этапируют в Москву. Ходатайство следствия будет рассматриваться в Басманном суде, возможно, завтра», — рассказал источник.

Всего в рамках дела задержали шесть человек. Следствие уже в ближайшее время планирует предъявить Белозерцеву и его предполагаемым соучастникам обвинение и ходатайствовать об их заключении под стражу.

Главу региона задержали по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы группы фармкомпаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Взятки передавались за предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.

СК опубликовал видеозапись следственных действий в кабинете Ивана Белозерцева.


 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.03.2021, 16:32
    Гость: !

    Приятно все же, что нас здесь уважают.
    Гляди, подвозят, гляди, сажают,
    Разбудит утром не петух, прокукарекав,
    Сержант подымет, как человека.

  4. 21.03.2021, 16:07
    Гость: Русский

    ...трудно некоторых губернаторов обвинять ...в коррупции.
    Ведь кто идет в начальники. Те, кто сам не может честно заработать, а вот поруководить -пожалуйста. Не все ,конечно! Но таких хватает. Ведь кругом столько соблазнов. Как говориться-быть у воды и не напиться?!
    Коррупция была,есть и будет. Её искоренить даже смертной казнью не получиться. Китай -яркий пример.
    А если "демократическое обчество", с рядом определенных "народных судьей", которые тоже хорошо жить хотят... Если еще и "делится" с правоохранительными органами- кто поймает?! Но даже в худшем случае и привлекут, ну отсидит пол-срока выйдет по УДО и наслаждайся жизнью на свободе.
    Россия, огромная и очень богатая Держава.Одного ВВП на всех "коррупционеров" не хватит. Даже с хорошими помощниками из СК и ФСБ.
    Это не Германия, где все и на всех "стучат". Вот такие пироги с котятами.

  5. 21.03.2021, 15:52
    Гость: Народная

    По тундре, по железной дороге,

    Где мчится курьерский «Воркута — Ленинград»...

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