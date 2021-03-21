Губернатор Пензенской области задержан после обысков

В отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который сейчас возглавляет группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», и ряда других лиц возбуждено уголовное дело. 

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки)», - цитирует Penzainform сообщение СКР.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Взятки передавались за предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области,  считает следствие.

Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД России при силовой поддержке подразделений Росгвардии (в том числе местного).

В их жилище и на рабочих местах прошли обыски.

«В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщают в СКР.

Информация об обысках у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его сыновей появилась в ночь с 20 на 21 марта в местных телеграм-каналах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.03.2021, 16:04
    Гость: грек

    Сумма смехотворная,от этого и гомерический хохот....несравнимый Фургал, упакован под самое темичко, этим и вызывал недовольствие.

  2. 21.03.2021, 15:32
    Гость: Беглый

    На местных форумах был задан вопрос.
    Пойдёте защищать как за Фургала на митинги? В ответ только гомерический хохот.

  3. 21.03.2021, 15:30
    Гость: В.С. Черномырдин

    Никогда такого не было, и вот опять.
    А вот на Украине нет коррупции. Там никого не сажают.

  5. 21.03.2021, 14:29
    Гость: Гость

    Когда начнутся расстрелы? Посадки уже никого не пугают. Слишком велик соблазн хапнуть полсотни-сотню миллионов у народа, отсидеть 3-5 лет и на свободу с чистой совестью. А остатки от наворованного хватит на остаток жизни осуждённого, его детям, внукам, правнукам и ещё останется. Губернаторов и чиновников сажают пачками, а на подходе все новые и новые. Скоро мест на всех не хватит.

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