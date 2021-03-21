Губернатор Пензенской области задержан после обысков
В отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который сейчас возглавляет группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», и ряда других лиц возбуждено уголовное дело.
«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки)», - цитирует Penzainform сообщение СКР.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.
Взятки передавались за предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области, считает следствие.
Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД России при силовой поддержке подразделений Росгвардии (в том числе местного).
В их жилище и на рабочих местах прошли обыски.
«В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщают в СКР.
Информация об обысках у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его сыновей появилась в ночь с 20 на 21 марта в местных телеграм-каналах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сумма смехотворная,от этого и гомерический хохот....несравнимый Фургал, упакован под самое темичко, этим и вызывал недовольствие.
На местных форумах был задан вопрос.
Пойдёте защищать как за Фургала на митинги? В ответ только гомерический хохот.
Никогда такого не было, и вот опять.
А вот на Украине нет коррупции. Там никого не сажают.
Эх Иван.
Когда начнутся расстрелы? Посадки уже никого не пугают. Слишком велик соблазн хапнуть полсотни-сотню миллионов у народа, отсидеть 3-5 лет и на свободу с чистой совестью. А остатки от наворованного хватит на остаток жизни осуждённого, его детям, внукам, правнукам и ещё останется. Губернаторов и чиновников сажают пачками, а на подходе все новые и новые. Скоро мест на всех не хватит.