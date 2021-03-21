Губернатор Пензенской области задержан после обысков

12:06 21.03.2021

В отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который сейчас возглавляет группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», и ряда других лиц возбуждено уголовное дело.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки)», - цитирует Penzainform сообщение СКР.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Взятки передавались за предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области, считает следствие.

Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД России при силовой поддержке подразделений Росгвардии (в том числе местного).

В их жилище и на рабочих местах прошли обыски.

«В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщают в СКР.

Информация об обысках у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его сыновей появилась в ночь с 20 на 21 марта в местных телеграм-каналах.