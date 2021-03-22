Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта

16:21 22.03.2021

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что сделает прививку от COVID-19 во вторник, 23 марта. Такое заявление глава государства сделал на совещании по вопросам вакцинации.

«Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — сказал российский лидер, подчеркнув, что вакцинация является добровольным делом каждого человека.

Президент также сообщил, что в России полностью привились 4,3 миллиона человек (2,9% населения). Первый компонент вакцины получили 6,3 миллиона (4,3%).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что вакцинация президента не будет публичным мероприятием. Песков также не уточнил, какую именно вакцину поставит себе президент. По его словам, это будет «одна из российских вакцин, они все хорошие и надежные».

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. На тот момент граждан прививали двумя препаратами — «Спутником V» и «ЭпиВакКороной». Третью отечественную вакцину — «КовиВак» — зарегистрировали в феврале. Ее разработал центр имени Чумакова.