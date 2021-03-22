Путин передал Генпрокуратуре функции представителя в ЕСПЧ

19:20 22.03.2021

Владимир Путин согласился с просьбой генпрокурора России Игоря Краснова о передаче Генпрокуратуре полномочий по представлению интересов России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах и арбитражах.

В письме Краснов отметил, что поправки в Конституцию повысили статус прокурора, пишет РБК.

«На общем фоне понижения уровня сотрудничества европейских государств с Российской Федерацией и в целом непростыми взаимоотношениями с партнерами по Совету Европы место прокуратуры Российской Федерации в системе координат этой организации по-прежнему высоко, о чем свидетельствует предстоящая в июле 2021 года в Санкт-Петербурге конференция руководителей прокуратур европейских государств», - писал Краснов.

По его словам, прокуратура находится «на острие взаимодействия с зарубежными партнерами по самым непростым вопросам защиты граждан Российской Федерации, преследуемым в иностранных государствах».

В качестве примера он привел случаи «вызволения из зарубежных тюрем» экс-главы Минатома Евгения Адамова и топ-менеджера ОДК Александра Коршунова, которые были задержаны в Европе по запросам США.

Прокуратура, считает генпрокурор, «обладает всем инструментарием для наиболее эффективного обеспечения защиты государства, российских граждан и организаций в международных и зарубежных судебных процессах». В частности, она может истребовать материалы уголовных дел в судах и следственных органах, запрашивать сведения, составляющие банковскую и налоговую тайну.