Голикова назвала неправильным введение обязательной вакцинации

11:19 23.03.2021

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране уже есть достаточно богатый опыт вакцинирования и делать сейчас процесс обязательной неправильно. По ее словам, Россия вышла на стадию стабилизации ситуации с заболеваемостью.

«Мы уже привыкли к тому, что вакцинация у нас носит добровольный характер. И мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти на вакцинацию или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, — это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные. У кого-то есть медицинский отвод от вакцинации», — сообщила Голикова в интервью RT.

Вице-премьер добавила, что в конце года были опасения роста заболеваемости из-за поездок граждан по РФ и за границу. Но эти опасения не оправдались.

«Мы сейчас не видим оснований для закрытия, мы находимся в периоде стабилизации и снижения, причем этот период длится с декабря», — заключила Голикова. При этом вице-премьер не исключила «небольшой подъем» заболеваемости COVID-19.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что до 15 июня в стране привьют около 30 млн россиян, первый компонент вакцины уже получили 6,3 млн граждан (4,35% населения).