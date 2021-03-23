Голикова назвала неправильным введение обязательной вакцинации
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране уже есть достаточно богатый опыт вакцинирования и делать сейчас процесс обязательной неправильно. По ее словам, Россия вышла на стадию стабилизации ситуации с заболеваемостью.
«Мы уже привыкли к тому, что вакцинация у нас носит добровольный характер. И мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти на вакцинацию или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, — это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные. У кого-то есть медицинский отвод от вакцинации», — сообщила Голикова в интервью RT.
Вице-премьер добавила, что в конце года были опасения роста заболеваемости из-за поездок граждан по РФ и за границу. Но эти опасения не оправдались.
«Мы сейчас не видим оснований для закрытия, мы находимся в периоде стабилизации и снижения, причем этот период длится с декабря», — заключила Голикова. При этом вице-премьер не исключила «небольшой подъем» заболеваемости COVID-19.
Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что до 15 июня в стране привьют около 30 млн россиян, первый компонент вакцины уже получили 6,3 млн граждан (4,35% населения).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Спасибо за пояснение.
Но вопрос.
а если внешних платформ будет много..........
Вакцина Спутник-V использует ДВА разных типа векторов аденовируса. В отличие от других векторных западных вакцин.
Может, именно поэтому, наша вакцина более эффективна.
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Почему нельзя привиться второй раз вакциной Гамалеи Спутник-V?
Наверное, потому, что придётся создавать новую "платформу" аденовируса, у которой есть новые мутации.
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И надо будет "вливать" в себя эту гадость каждые полгода???
Шваб и Фаучи довольны???
Что арбидоша под другим названием уже проявил себя на поприще говидла
nекоторые чиновники забыли Нюрнбергский кодекс.
dумаю, нам нужно еще несколько судов наподобие Нюрнберга.
nюрнбергский кодекс установил, что для проведения экспериментов на людях требуется явное Добровольное Согласие пациентов, был разработан 9 августа 1947 года.
создан был на примере Карла Брандта.
Его обвинили в участии в Экспериментах над людьми(Социалист с 1932го) и других военных преступлениях.
брандту было предъявлено обвинение в конце 1946 года, он предстал перед судом, был осужден, приговорен к смертной казни, а затем повешен 2 июня 1948 года.
Вот Чем сегодня занимается Кагал и тн Говидобесы и Что их Всех ждет в будущем.. я надеюсь.
И где можно посмотреть эти официальные документы? На ФБК?