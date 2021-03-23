Голикова назвала неправильным введение обязательной вакцинации

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране уже есть достаточно богатый опыт вакцинирования и делать сейчас процесс обязательной неправильно. По ее словам, Россия вышла на стадию стабилизации ситуации с заболеваемостью.

«Мы уже привыкли к тому, что вакцинация у нас носит добровольный характер. И мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти на вакцинацию или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, — это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные. У кого-то есть медицинский отвод от вакцинации», — сообщила Голикова в интервью RT.

Вице-премьер добавила, что в конце года были опасения роста заболеваемости из-за поездок граждан по РФ и за границу. Но эти опасения не оправдались.

«Мы сейчас не видим оснований для закрытия, мы находимся в периоде стабилизации и снижения, причем этот период длится с декабря», — заключила Голикова. При этом вице-премьер не исключила «небольшой подъем» заболеваемости COVID-19.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что до 15 июня в стране привьют около 30 млн россиян, первый компонент вакцины уже получили 6,3 млн граждан (4,35% населения).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.03.2021, 20:47
    Гость: World - Как-то, так!

    Спасибо за пояснение.
    Но вопрос.
    а если внешних платформ будет много..........

  2. 23.03.2021, 20:17
    Гость: Сложная вакцина!

    Вакцина Спутник-V использует ДВА разных типа векторов аденовируса. В отличие от других векторных западных вакцин.
    Может, именно поэтому, наша вакцина более эффективна.
    /
    Почему нельзя привиться второй раз вакциной Гамалеи Спутник-V?
    Наверное, потому, что придётся создавать новую "платформу" аденовируса, у которой есть новые мутации.
    /
    И надо будет "вливать" в себя эту гадость каждые полгода???
    Шваб и Фаучи довольны???

  3. 23.03.2021, 20:12
    Гость: Что то подсказывает мне

    Что арбидоша под другим названием уже проявил себя на поприще говидла

  4. 23.03.2021, 18:42
    Гость: gvozd

    nекоторые чиновники забыли Нюрнбергский кодекс.
    dумаю, нам нужно еще несколько судов наподобие Нюрнберга.
    nюрнбергский кодекс установил, что для проведения экспериментов на людях требуется явное Добровольное Согласие пациентов, был разработан 9 августа 1947 года.
    создан был на примере Карла Брандта.
    Его обвинили в участии в Экспериментах над людьми(Социалист с 1932го) и других военных преступлениях.
    брандту было предъявлено обвинение в конце 1946 года, он предстал перед судом, был осужден, приговорен к смертной казни, а затем повешен 2 июня 1948 года.
    Вот Чем сегодня занимается Кагал и тн Говидобесы и Что их Всех ждет в будущем.. я надеюсь.

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