Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
Роскомнадзор предложил запрашивать паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту пользователя при получении согласия от него на обработку персональных данных, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на проект приказа ведомства.
Соответствующий механизм предлагается ввести в работу единой информационной системы (ЕИС) Роскомнадзора, которая будет использоваться в том числе для идентификации пользователей социальных сетей и мессенджеров.
Как пишет издание, приказ подготовлен в рамках частично вступивших в силу в марте поправок к закону о персональных данных, согласно которым операторы данных не могут свободно распространять информацию о пользователях из открытых источников, таких как соцсети или сайты объявлений. Предполагается, что пользователи должны дать согласие и выбрать, какие именно данные можно обрабатывать и публично использовать.
При выборе оператором ЕИС данные пользователей, которые они укажет, будут сверять через портал Госуслуги. В системе смогут также регистрироваться компании и ведомства, они будут указывать ОГРН, ИНН и другую информацию. При этом данные пользователей, зарегистрированных в системе, могут предоставляться государственным органам, «в случаях, определенных федеральными законами».
Автором поправок выступил депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин. По его словам это нововведение коснется, в первую очередь, соцсетей и мессенджеров. При этом, согласие на обработку данных предлагается собирать только с новых пользователей. В случае нарушения данного требования, интернет-платформы предлагается штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей.
Эксперты настороженно отнеслись к данной инициативе, отметив что она дает обширные возможности для злоупотребления со стороны правоохранительных органов. Кроме того, подобный "суперагрегатор согласий" станет популярной мишенью для различного рода мошенников.
Комментарии читателей Оставить комментарий
как я уже писал неоднократно, Слежку за гражданами Навязывает Государство а не соцсети.
очевидно "по неоднократным просьбам трудящихся"..
пока существует эта антидемократическая норма законодательной инициативы у ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ власти - этот беспредел будет продолжаться.
аплогетам концлагеря надо-бы задуматься о том, Почему их "светлое будущее" не может выжить без концлагеря и охранки?
Только на пенсию, карету ему карету.
Зачем, тем более что в элитную секту толстосумов вас наверное не возьмут. А вот обязать всех иметь сканеры отпечатков пальце, сделать фото радужки, сдать образец ДНК, тут для демократии, что бы в свой емайл войти, самое оно.
Россия превратилась в весьма примитивное и заурядное автократическое го-во, с заточенными под полицейские функции системами власти.
Просто поражает наглость и цинизм власти, когда они под предлогом "защиты от мошенничества" вводят различные системы полицейского контроля над гражданами.
Эти предлоги наивны, например телефонное мошенничество с банковскими картами от общего числа не более 0,6%, но власть хочет распространить правило "паспорт в развёрнутом виде и биометрию" на 140 миллионов! То есмь, власть публично заявляет, что все 140 миллионов дАрагих рАсеян- потенциальные мошенники в её глазах!
А в наших глазах это МВД попросту не умеет работать! Тех же банковских мошенников никто не ловит в МВД, потому, что во первых возится с украденными "копейками" в их понимании им не интересно, во вторых это технически сложно, в третьих там просто нет реальных специалистов кто это умеет делать.
и что мы имеем? Имеем дешевый предлог у власти для усиления над нами полицейского контроля и как следствие произвола- законно это МВД "добывать изобличающие сведения" просто не умеет, система подготовки кадров МВД как в СССР убита в стране напрочь.
Власть спокойно смотрит и даже негласно благословляет МВД на нарушение гражданских прав. Это в её интересах прежде всего.
Давно назревшая и правильная мера!
Позже будут предъявлять паспорт и подсматривающие в замочную скважину.