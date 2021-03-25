Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Паспорт РФ

Роскомнадзор предложил запрашивать паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту пользователя при получении согласия от него на обработку персональных данных, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на проект приказа ведомства.

Соответствующий механизм предлагается ввести в работу единой информационной системы (ЕИС) Роскомнадзора, которая будет использоваться в том числе для идентификации пользователей социальных сетей и мессенджеров.

Как пишет издание, приказ подготовлен в рамках частично вступивших в силу в марте поправок к закону о персональных данных, согласно которым операторы данных не могут свободно распространять информацию о пользователях из открытых источников, таких как соцсети или сайты объявлений. Предполагается, что пользователи должны дать согласие и выбрать, какие именно данные можно обрабатывать и публично использовать. 

При выборе оператором ЕИС данные пользователей, которые они укажет, будут сверять через портал Госуслуги. В системе смогут также регистрироваться компании и ведомства, они будут указывать ОГРН, ИНН и другую информацию. При этом данные пользователей, зарегистрированных в системе, могут предоставляться государственным органам, «в случаях, определенных федеральными законами».

Автором поправок выступил депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин. По его словам это нововведение коснется, в первую очередь, соцсетей и мессенджеров. При этом, согласие на обработку данных предлагается собирать только с новых пользователей. В случае нарушения данного требования, интернет-платформы предлагается штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей. 

Эксперты настороженно отнеслись к данной инициативе, отметив что она дает обширные возможности для злоупотребления со стороны правоохранительных органов. Кроме того, подобный "суперагрегатор согласий" станет популярной мишенью для различного рода мошенников.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.03.2021, 14:20
    Гость: gvozd

    как я уже писал неоднократно, Слежку за гражданами Навязывает Государство а не соцсети.
    очевидно "по неоднократным просьбам трудящихся"..
    пока существует эта антидемократическая норма законодательной инициативы у ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ власти - этот беспредел будет продолжаться.
    аплогетам концлагеря надо-бы задуматься о том, Почему их "светлое будущее" не может выжить без концлагеря и охранки?

  3. 25.03.2021, 13:55
    Гость: ABCD

    Зачем, тем более что в элитную секту толстосумов вас наверное не возьмут. А вот обязать всех иметь сканеры отпечатков пальце, сделать фото радужки, сдать образец ДНК, тут для демократии, что бы в свой емайл войти, самое оно.
    Россия превратилась в весьма примитивное и заурядное автократическое го-во, с заточенными под полицейские функции системами власти.
    Просто поражает наглость и цинизм власти, когда они под предлогом "защиты от мошенничества" вводят различные системы полицейского контроля над гражданами.
    Эти предлоги наивны, например телефонное мошенничество с банковскими картами от общего числа не более 0,6%, но власть хочет распространить правило "паспорт в развёрнутом виде и биометрию" на 140 миллионов! То есмь, власть публично заявляет, что все 140 миллионов дАрагих рАсеян- потенциальные мошенники в её глазах!
    А в наших глазах это МВД попросту не умеет работать! Тех же банковских мошенников никто не ловит в МВД, потому, что во первых возится с украденными "копейками" в их понимании им не интересно, во вторых это технически сложно, в третьих там просто нет реальных специалистов кто это умеет делать.
    и что мы имеем? Имеем дешевый предлог у власти для усиления над нами полицейского контроля и как следствие произвола- законно это МВД "добывать изобличающие сведения" просто не умеет, система подготовки кадров МВД как в СССР убита в стране напрочь.
    Власть спокойно смотрит и даже негласно благословляет МВД на нарушение гражданских прав. Это в её интересах прежде всего.

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