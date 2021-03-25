Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

07:41 25.03.2021

Роскомнадзор предложил запрашивать паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту пользователя при получении согласия от него на обработку персональных данных, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на проект приказа ведомства.

Соответствующий механизм предлагается ввести в работу единой информационной системы (ЕИС) Роскомнадзора, которая будет использоваться в том числе для идентификации пользователей социальных сетей и мессенджеров.

Как пишет издание, приказ подготовлен в рамках частично вступивших в силу в марте поправок к закону о персональных данных, согласно которым операторы данных не могут свободно распространять информацию о пользователях из открытых источников, таких как соцсети или сайты объявлений. Предполагается, что пользователи должны дать согласие и выбрать, какие именно данные можно обрабатывать и публично использовать.

При выборе оператором ЕИС данные пользователей, которые они укажет, будут сверять через портал Госуслуги. В системе смогут также регистрироваться компании и ведомства, они будут указывать ОГРН, ИНН и другую информацию. При этом данные пользователей, зарегистрированных в системе, могут предоставляться государственным органам, «в случаях, определенных федеральными законами».

Автором поправок выступил депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин. По его словам это нововведение коснется, в первую очередь, соцсетей и мессенджеров. При этом, согласие на обработку данных предлагается собирать только с новых пользователей. В случае нарушения данного требования, интернет-платформы предлагается штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей.

Эксперты настороженно отнеслись к данной инициативе, отметив что она дает обширные возможности для злоупотребления со стороны правоохранительных органов. Кроме того, подобный "суперагрегатор согласий" станет популярной мишенью для различного рода мошенников.