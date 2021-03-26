Столичного следователя уличили в краже 25 млн рублей из вещдоков

17:27 26.03.2021

Силовики в Москве задержали полицейского, возглавлявшего районный следственный отдел ОМВД России по Ярославскому району столицы. Его подозревают в похищении 25 миллионов рублей, изъятых в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч.4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), возбуждено уголовное дело, пишут "Новые Известия" со ссылкой на Главное следственное управление СКР по Москве.

По версии следствия, высокопоставленный силовик получил информацию об изъятой в рамках расследования уголовного дела крупной сумме денег. После проведения процессуальных действий деньги были помещены в его сейф. Не позднее февраля 2021 года подозреваемый воспользовался отсутствием посторонних лиц и похитил денежные средства в размере более 25 млн рублей.

Вывести нечистоплотного силовика на чистую воду удалось совместными усилиями следователей СКР, сотрудников УФСБ по Москве и Московской области и столичного управления собственной безопасности ГУ МВД России.

Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит до десяти лет заключения.