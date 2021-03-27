Минпросвещения одобрило учебник по истории под редакцией Мединского

Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский

Учебные пособия по истории под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского одобрены Министерством просвещения РФ, в ближайшее время они будут изданы. Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

В настоящее время учебники отправлены в типографию, выход первого тиража ожидается в конце апреля - начале мая, сообщает ТАСС.

Мягков подчеркнул, что учебник уникален тем, что в нем российская история представлена синхронно по отношению к всеобщей истории. "Все события мировой истории взаимосвязаны, и есть отсылки к событиям российской истории. Мы попытались представить Россию во всемирном историческом процессе, показать неразрывную связь России и ее истории с тем, что происходило в мире на различных этапах", - отметил он.

Пособие включает полную историческую картину, начиная с античности и заканчивая событиями последних лет. Создатели заканчивают повествование сегодняшним днем, включен также и анализ пандемии коронавируса и ее последствий. Авторы учебников рассчитывают, что в дополнение к учебникам будут созданы материалы с использованием мультимедийных технологий, чтобы сделать процесс обучения увлекательным.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.03.2021, 00:13
    Гость: Да

    Не всей молодёжи интересны события даже последней большой войны, а заинтересовать более глубоким прошлым можно только всезаек... А таковых немного.

    Остальным просто скучно.

    Мультимедия - это получше, но тоже слишком общо и поэтому недостаточно.

    Что наверняка сработает - это хорошие фильмы с разбором некоторых явных ошибок, причем это надо включить в программу и экзаменационные билеты...

    То есть нужны дополнительные часы.. А то молодежь никогда не увидит даже лучших фильмов... Ни "А зори здесь тихие", ни " Офицеры".. Тем более, про подольских курсантов... Или "В бой идут одни старики"...

    На этом фоне надо строить и курс политической истории..

  4. 27.03.2021, 23:52
    Гость: Плагиатор,

    коррупционер, поклонник фашиста маннергейма пишет историю страны. Это днище.

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