Минпросвещения одобрило учебник по истории под редакцией Мединского
Учебные пособия по истории под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского одобрены Министерством просвещения РФ, в ближайшее время они будут изданы. Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
В настоящее время учебники отправлены в типографию, выход первого тиража ожидается в конце апреля - начале мая, сообщает ТАСС.
Мягков подчеркнул, что учебник уникален тем, что в нем российская история представлена синхронно по отношению к всеобщей истории. "Все события мировой истории взаимосвязаны, и есть отсылки к событиям российской истории. Мы попытались представить Россию во всемирном историческом процессе, показать неразрывную связь России и ее истории с тем, что происходило в мире на различных этапах", - отметил он.
Пособие включает полную историческую картину, начиная с античности и заканчивая событиями последних лет. Создатели заканчивают повествование сегодняшним днем, включен также и анализ пандемии коронавируса и ее последствий. Авторы учебников рассчитывают, что в дополнение к учебникам будут созданы материалы с использованием мультимедийных технологий, чтобы сделать процесс обучения увлекательным.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как когда-то говорили: "Не читал, но осуждаю!"
Не всей молодёжи интересны события даже последней большой войны, а заинтересовать более глубоким прошлым можно только всезаек... А таковых немного.
Остальным просто скучно.
Мультимедия - это получше, но тоже слишком общо и поэтому недостаточно.
Что наверняка сработает - это хорошие фильмы с разбором некоторых явных ошибок, причем это надо включить в программу и экзаменационные билеты...
То есть нужны дополнительные часы.. А то молодежь никогда не увидит даже лучших фильмов... Ни "А зори здесь тихие", ни " Офицеры".. Тем более, про подольских курсантов... Или "В бой идут одни старики"...
На этом фоне надо строить и курс политической истории..
это министерство просвещения.
коррупционер, поклонник фашиста маннергейма пишет историю страны. Это днище.
блокаду маннергеймом Ленинграда?