Россиян предупредили о резком подорожании молока

08:45 30.03.2021

Цены на молоко в России могут вырасти на 10-15 процентов, сообщают предприниматели.

Как пишет газета "Известия", грядущее повышение связано с новым экологическим сбором. С 1 января 2022 года правительство начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку.

По словам предпринимателей, себестоимость продукции увеличится, если не будут перенесены сроки по введению данного дополнительного сбора.

"В сочетании с запуском цифровой маркировки экологический сбор приведет к тому, что цена молочных товаров вырастет на 10-15 процентов", — цитирует издание слова замглавы комитета московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК Марины Петровой.

В связи с этим, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил письмо Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть решение и снизить норму по переработке упаковки со 100% до 35% в 2020 году и постепенно повышать ее в рамках концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию тары.

В документе указывается, что экологический сбор по действующей ставке составляет около 1,4 процента от себестоимости одного литра молока и 3,5 процента — при повышенной с 2022 года. При этом вице-премьер Виктория Абрамченко напомнила, что сейчас за утилизацию упаковки платят россияне.