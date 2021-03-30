Россиян предупредили о резком подорожании молока

Продукты питания

Цены на молоко в России могут вырасти на 10-15 процентов, сообщают предприниматели.

Как пишет газета "Известия", грядущее повышение связано с новым экологическим сбором. С 1 января 2022 года правительство начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку.

По словам предпринимателей, себестоимость продукции увеличится, если не будут перенесены сроки по введению данного дополнительного сбора. 

"В сочетании с запуском цифровой маркировки экологический сбор приведет к тому, что цена молочных товаров вырастет на 10-15 процентов", — цитирует издание слова замглавы комитета московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК Марины Петровой.

В связи с этим, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил письмо Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть решение и снизить норму по переработке упаковки со 100% до 35% в 2020 году и постепенно повышать ее в рамках концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию тары.

В документе указывается, что экологический сбор по действующей ставке составляет около 1,4 процента от себестоимости одного литра молока и 3,5 процента — при повышенной с 2022 года. При этом вице-премьер Виктория Абрамченко напомнила, что сейчас за утилизацию упаковки платят россияне.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 30.03.2021, 14:36
    Гость: ABCD

    А как вы хотели лично Гегемон сам озаботился недопущением роста цен, вот они и ломанулись в вех, тут же.
    Главное в сентябре проголосовать привольно, за его команду, они же столько для всего делают, ощущаем ежедневно.

  4. 30.03.2021, 14:21
    Гость: Василий

    Небогатого украинского потребителя местные производители (под бдительным оком неподкупных контролирующих органов незалэжного государства) преисполнены решимости поить и кормить исключительно высококачественными натуральными продуктами питания. Верю! Так оно и есть!

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