Россия ввела единую минимальную цену на сигареты

10:07 1.04.2021

С 1 апреля в России вводится единая минимальная цена на сигареты.

Ранее соответствующий закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий, подписал президент РФ Владимир Путин, напоминает ТАСС.

Показатель минимальной цены рассчитывает Минсельхозом на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

С 1 апреля по 31 декабря 2021 года минимальная цена на сигареты составит 108 рублей за пачку из 20 сигарет.

Отмечается, что данное правило не распространяется на продукцию, введенную в оборот до 1 апреля. Ее можно будет продавать по цене ниже установленного показателя до 1 июля.

Ранее минимальные розничные цены на сигареты устанавливались на уровне 75% от максимальных розничных цен.