Россия ввела единую минимальную цену на сигареты
С 1 апреля в России вводится единая минимальная цена на сигареты.
Ранее соответствующий закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий, подписал президент РФ Владимир Путин, напоминает ТАСС.
Показатель минимальной цены рассчитывает Минсельхозом на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.
С 1 апреля по 31 декабря 2021 года минимальная цена на сигареты составит 108 рублей за пачку из 20 сигарет.
Отмечается, что данное правило не распространяется на продукцию, введенную в оборот до 1 апреля. Ее можно будет продавать по цене ниже установленного показателя до 1 июля.
Ранее минимальные розничные цены на сигареты устанавливались на уровне 75% от максимальных розничных цен.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Покупаешь продукты и платишь жкх , поддерживаешь буржуев , а еще платишь подоходный и социальный налог в сумме больше 50 % , откажись от еды , жилья , работы и живи спокойно в лесу в землянке. Если дадут конечно.
Махорку приравняют к маку
государство уже Открыто Диктует цены.
так кто там бился галафойапстену за сгашный гадпыталызм..?
Куришь и пьешь = поддерживаешь капиталистов.
Откажись от этого налога на твое здоровье!
Народ перейдет на махорку?