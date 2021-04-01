Россия ввела единую минимальную цену на сигареты

С 1 апреля в России вводится единая минимальная цена на сигареты.

Ранее соответствующий закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий, подписал президент РФ Владимир Путин, напоминает ТАСС

Показатель минимальной цены рассчитывает Минсельхозом на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

С 1 апреля по 31 декабря 2021 года минимальная цена на сигареты составит 108 рублей за пачку из 20 сигарет. 

Отмечается, что данное правило не распространяется на продукцию, введенную в оборот до 1 апреля. Ее можно будет продавать по цене ниже установленного показателя до 1 июля. 

Ранее минимальные розничные цены на сигареты устанавливались на уровне 75% от максимальных розничных цен.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.04.2021, 14:28
    Гость: Дада

    Покупаешь продукты и платишь жкх , поддерживаешь буржуев , а еще платишь подоходный и социальный налог в сумме больше 50 % , откажись от еды , жилья , работы и живи спокойно в лесу в землянке. Если дадут конечно.

  3. 01.04.2021, 13:41
    Гость: gvozd

    государство уже Открыто Диктует цены.
    так кто там бился галафойапстену за сгашный гадпыталызм..?

  4. 01.04.2021, 12:58
    Гость: Бобёр

    Куришь и пьешь = поддерживаешь капиталистов.
    Откажись от этого налога на твое здоровье!

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