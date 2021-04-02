На шестилетнюю девочку подали в суд за долги умершешей матери

11:37 2.04.2021

В Новосибирской области суд начал рассмотрение дела шестилетней девочки, которая получила иск от энергетической компании по возмещению долгов ее умершей матери, пишет издание «Тайга.инфо» 2 апреля.

По данным издания, иск на шестилетнюю девочку подала ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания». Дело рассматривает судья Колыванского районного суда Анастасия Руденко.

Сообщается, что мать девочки скончалась в 2016 году от осложнений после гриппа. Наследниками долей в квартире стали ее мать, бывший муж, а также дочь, которая и стала правопреемницей долга матери в размере 26 тысяч рублей.

На судебных заседаниях девочку будет представлять ее дядя, так как у семьи нет средств на услуги адвоката. Отмечается, что последний уже обращался за содействием к детскому омбудсмену Надежде Болтенко, а также к районному прокурору, но пока они не ответили.