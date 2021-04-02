На шестилетнюю девочку подали в суд за долги умершешей матери

В Новосибирской области суд начал рассмотрение дела шестилетней девочки, которая получила иск от энергетической компании по возмещению долгов ее умершей матери, пишет издание «Тайга.инфо» 2 апреля.

По данным издания, иск на шестилетнюю девочку подала ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания». Дело рассматривает судья Колыванского районного суда Анастасия Руденко. 

Сообщается, что мать девочки скончалась в 2016 году от осложнений после гриппа. Наследниками долей в квартире стали ее мать, бывший муж, а также дочь, которая и стала правопреемницей долга матери в размере 26 тысяч рублей.

На судебных заседаниях девочку будет представлять ее дядя, так как у семьи нет средств на услуги адвоката. Отмечается, что последний уже обращался за содействием к детскому омбудсмену Надежде Болтенко, а также к районному прокурору, но пока они не ответили. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.04.2021, 20:52
    Гость: Нигони пургу

    Ребёнок даже 3 лет разбил стекло, поджог машину и так далее является виновником, но ответственность несут родители, опекуны. Так же и здесь, есть владелец квартиры. Кто он, ребёнок или не ребёнок юристы компании выяснять не обязаны. Они подали заявление в суд, суд его принял. Далее уже с судом будет иметь дело опекун

  2. 02.04.2021, 19:54
    Гость: Александр

    Нифига, не единственный случай. Месяц назад мой друг за опекаемого ребенка долги ЖКХ платил, по решению суда.

  4. 02.04.2021, 18:33
    Гость: Неравнодушный

    Буржуазный интернационал не делится по государственным признакам. Российская буржуазия это всего лишь несмышленыш по сравнению западными акулами мирового империализма. Нашим олигархам не было нужды, что то изобретать. Все придумано и действует давно в странах капитала.А истоки всего ищете в Римском праве.ВОСР на этих бесчеловечных законах поставила жирный крест, однако либералы, дорвавшись до власти, вернули нас в раннее средневековье.

Все комментарии (30)
Выбор читателей
Крестьянский обед в поле. 1871 год
Как в России победить бедность
Новые людоедские фантазии от Зе-команды
США пообещали поддержку Киеву в случае «военной агрессии» со стороны России
Избранное
Профессиональное отбеливание зубов
Геополитические итоги 2020 года
«Как зомби - шли и стреляли»
Пригожин назвал отношения с Навальным «безответной любовью»
«Диванные войска»: молодежь России осталась глуха к истинному патриотизму
Надежная крыша зимой. Миф или реальность?
Четырехдневная рабочая неделя — самоубийство для России?
Как воспитывать ребенка? Мнение психолога
Как вдохнуть жизнь в ванную комнату?
Русскiй Рено и «оптимизация» отечественного автоинжиниринга
Как выгодно оформить автокредит?