На шестилетнюю девочку подали в суд за долги умершешей матери
В Новосибирской области суд начал рассмотрение дела шестилетней девочки, которая получила иск от энергетической компании по возмещению долгов ее умершей матери, пишет издание «Тайга.инфо» 2 апреля.
По данным издания, иск на шестилетнюю девочку подала ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания». Дело рассматривает судья Колыванского районного суда Анастасия Руденко.
Сообщается, что мать девочки скончалась в 2016 году от осложнений после гриппа. Наследниками долей в квартире стали ее мать, бывший муж, а также дочь, которая и стала правопреемницей долга матери в размере 26 тысяч рублей.
На судебных заседаниях девочку будет представлять ее дядя, так как у семьи нет средств на услуги адвоката. Отмечается, что последний уже обращался за содействием к детскому омбудсмену Надежде Болтенко, а также к районному прокурору, но пока они не ответили.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ребёнок даже 3 лет разбил стекло, поджог машину и так далее является виновником, но ответственность несут родители, опекуны. Так же и здесь, есть владелец квартиры. Кто он, ребёнок или не ребёнок юристы компании выяснять не обязаны. Они подали заявление в суд, суд его принял. Далее уже с судом будет иметь дело опекун
Нифига, не единственный случай. Месяц назад мой друг за опекаемого ребенка долги ЖКХ платил, по решению суда.
Странно, что путинский суд принял иск.
Буржуазный интернационал не делится по государственным признакам. Российская буржуазия это всего лишь несмышленыш по сравнению западными акулами мирового империализма. Нашим олигархам не было нужды, что то изобретать. Все придумано и действует давно в странах капитала.А истоки всего ищете в Римском праве.ВОСР на этих бесчеловечных законах поставила жирный крест, однако либералы, дорвавшись до власти, вернули нас в раннее средневековье.
Людоеды