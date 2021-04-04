Глава Минтруда отметил положительную динамику с занятостью россиян
В настоящее время в России наблюдается положительная динамика в решении ситуации с безработицей. Об этом 4 апреля в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
«Как раз то, что нам предстоит сделать за 2021 год. Мы видим уже положительную динамику», — отметил он, говоря о занятости россиян.
31 марта Котяков заявил, что РФ в условиях пандемии коронавируса удалось избежать значительного роста безработицы, напоминают «Известия». В тот же день президент России Владимир Путин заявил о необходимости к концу текущего года восстановить показатели рынка труда до уровня 2019 года.
В середине марта Минтруд привел данные по безработице в России. Общее количество россиян, официально не имеющих работы, составило 1,9 млн человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Состою на учёте с мая 2020. По состоянию здоровья нахожусь в перманентном поиске работы. 31 марта, в обязательном порядке, меня прегласили в службу занятости, где настоятельно рекомендовали сняться с учёта! На мой отказ, пообещали много чего "хорошего". Теперь понятно почему, министру порчу отчётность... Дай бог ему здоровья!
Ложь,галдеж и провокация.
Положительный рост, это когда газеты пестрят обьявлениями о вакансиях рабочих специальностей.
Если даже динамика в этом вопросе положительная, то это не заслуга государства, а, скорее, бизнеса. Я, например, в нашем регионе что-то не слышал чтобы стараниями федеральных или региональных властей были созданы новые рабочие места. Или что созданию таких мест эти органы власти как то способствовали. Так что пусть глава Минтруда свою статистику оставит при себе. Это не его заслуга.
Идите работать.
А то привыкли бражку пить и щи хлебать.
Скулеж они устроили, понимаешь, денежки им давай, ибо хорошие они.