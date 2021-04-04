Глава Минтруда отметил положительную динамику с занятостью россиян

15:11 4.04.2021

В настоящее время в России наблюдается положительная динамика в решении ситуации с безработицей. Об этом 4 апреля в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«Как раз то, что нам предстоит сделать за 2021 год. Мы видим уже положительную динамику», — отметил он, говоря о занятости россиян.

31 марта Котяков заявил, что РФ в условиях пандемии коронавируса удалось избежать значительного роста безработицы, напоминают «Известия». В тот же день президент России Владимир Путин заявил о необходимости к концу текущего года восстановить показатели рынка труда до уровня 2019 года.

В середине марта Минтруд привел данные по безработице в России. Общее количество россиян, официально не имеющих работы, составило 1,9 млн человек.