МВД позволит легализоваться мигрантам, несмотря на имеющиеся нарушения

© KM.RU, Алексей Белкин

МВД России разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения. меры административного воздействия в отношении данных граждан не будут применяться, а ранее принятые - отменят.

"Законопроектом будет определен порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах. В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени", - рассказали ТАСС в пресс-центре МВД. 

Разработка проекта закона проводится в рамках масштабной работы по реформированию миграционного законодательства РФ.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.04.2021, 19:23
    Гость: Питон

    Россия явно пошла по стопам Байдена и решила тоже легализовать нелигалов, они своего добились и теперь повалят еще больше.

  2. 04.04.2021, 18:35
    Гость: Влад

    Всем известно, что они крышуют мигрантов. Это их "бизнес". В связи с пандемией они сильно поиздержались. Нужно пополнять кормушку любым путем.

  3. 04.04.2021, 18:10
    Гость: Петр

    Зато на российском ТВ пошли косяком фильмы об Узбекистане ( кстати несколько еще сейчас снимаются), описывающие эту страну прямо как рай земной, где прогрессивные реформы идут вперед пошустрее мощного паровоза, все шипит и кипит и резво развивается. Ну а русских в Узбекистане холят и лелеют и прямо-таки в зад целуют. На самом деле никаких реформ в Узбекистане не наблюдается. Зато безудержного и наглого воровства- выше крыши. И к тому же Узбекистан- типичное фашистское государство, где ненависть к русским давно культивируется на государственном уровне.

  4. 04.04.2021, 17:29
    Гость: гость

    люди принимающие такие законопроекты не знают истории России, и во что выльются такие решения.

  5. 04.04.2021, 16:00
    Гость: ловко

    ловко написали. МВЛ позволит... хахаха, смешно. решали об этом в других кабинетах.

Все комментарии (20)
Выбор читателей
«Иллюзия ценности высшего образования растаяла»: российским вузам предрекли медл
«Иллюзия ценности высшего образования растаяла»: российским вузам предрекли медленную смерть
Владимир Познер
Познер покинул Грузию после акций протеста из-за его визита
США пообещали поддержку Киеву в случае «военной агрессии» со стороны России
будет ли реализована идея Жириновского о переселении азиатов
Утопия, да и только: будет ли реализована идея Жириновского о переселении азиатов
Избранное
Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что теперь управлять трамваями будет метрополитен
Лучшие представители современного российского спорта
Зачем нужна резиновая краска
Угревая сыпь у подростков
Памятники воинам-победителям заменят «оловянными солдатиками»
«В либеральном лагере отлично видят, где слабое место Кремля в чеченском вопросе»
СССР продолжает существовать даже для украинских националистов и олигархов
Зачем Лукашенко объявил войну бело-красно-белому флагу
Российские причины белорусской катастрофы
Армия сделала из Александра Зацепина великого композитора
Россияне потеряли 10 триллионов из-за пенсионной реформы