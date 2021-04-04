МВД позволит легализоваться мигрантам, несмотря на имеющиеся нарушения
МВД России разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения. меры административного воздействия в отношении данных граждан не будут применяться, а ранее принятые - отменят.
"Законопроектом будет определен порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах. В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени", - рассказали ТАСС в пресс-центре МВД.
Разработка проекта закона проводится в рамках масштабной работы по реформированию миграционного законодательства РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Россия явно пошла по стопам Байдена и решила тоже легализовать нелигалов, они своего добились и теперь повалят еще больше.
Всем известно, что они крышуют мигрантов. Это их "бизнес". В связи с пандемией они сильно поиздержались. Нужно пополнять кормушку любым путем.
Зато на российском ТВ пошли косяком фильмы об Узбекистане ( кстати несколько еще сейчас снимаются), описывающие эту страну прямо как рай земной, где прогрессивные реформы идут вперед пошустрее мощного паровоза, все шипит и кипит и резво развивается. Ну а русских в Узбекистане холят и лелеют и прямо-таки в зад целуют. На самом деле никаких реформ в Узбекистане не наблюдается. Зато безудержного и наглого воровства- выше крыши. И к тому же Узбекистан- типичное фашистское государство, где ненависть к русским давно культивируется на государственном уровне.
люди принимающие такие законопроекты не знают истории России, и во что выльются такие решения.
ловко написали. МВЛ позволит... хахаха, смешно. решали об этом в других кабинетах.