Как и с помощью каких инструментов зарабатывают создатели игр?

16:39 7.04.2021

Игровая индустрия – это быстро растущий сегмент рынка, оперирующий десятками миллиардов долларов.

Самые большие рынки «сбыта» игр – это США и Китай, но и у нас в стране на геймерах зарабатывают. Делают это разными способами, честно и не очень, открыто и скрытно.

А как же бесплатные игры?

Дело в том, что за редким исключением, бесплатные онлайн игры тоже зарабатывают копеечку для своих разработчиков или дистрибьюторов. Как они это делают, оставаясь бесплатными? Обычно рекламируя платные и условно-платные проекты, а также интегрируя контекстную и видео-рекламу. При этом предложения рекламодателей могут демонстрироваться, как в процессе самой игры, так и на сайте с онлайн приложениями.

Покупка – самое привычное дело

С незапамятных времен разработчики игр получали деньги самым простым и понятным для покупателя путем – продавая ему лицензионную копию своего продукта. Сначала на CD дисках, потом на DVD, а сегодня и в виде цифровых копий, которые скачиваются на сайте магазина после подтверждения онлайн оплаты через авторизованным личный кабинет.

Некоторые разработчики хитрят и за озвученную сумму продают только основной контент игры, а за обновления, дополнительные уровни, а то и продолжение сюжетной линии приходится доплачивать по прейскуранту.

Интересно, что на покупки стимулируют не только разработчики многопользовательских игр, где конкурентная борьба и спортивный интерес действительно могут толкнуть на траты, но и создатели простейших однопользовательских приложений. Например, они ограничивают количество «жизней», доступных для игры в течение 24 часов, а за дополнительные возможности придется раскошелиться.

Покупку внутри игры

Этим способом обычно монетизируются ролевые игры, в том числе мобильные, онлайн шутеры, симуляторы и прочие однопользовательские и многопользовательские жанры. Как правило, покупки исключительно добровольные, и вы, в теории, можете играть бесплатно, но в то же время вы будете находиться в чуть менее выигрышном положении, чем игроки, которые зашли в игру с вами, но заплатили, например, за уникальный меч или прибавку к боевому опыту.

Платные подписки доступа – это не слишком распространенный, но характерный для нескольких проектов способ монетизации аудитории. Хотите играть? Потратьте определенное время на заработок и обмен игровой валюты за доступ, либо покупайте его за реальные деньги раз в месяц или около того.