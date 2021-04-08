Губернатор Ульяновской области подал в отставку

13:50 8.04.2021

Глава Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Чиновник идти на выборы в Госдуму. Морозов возглавлял область на протяжении 16 лет.

«Полагаю, что, работая на благо жителей области в Госдуме, смогу принести там больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона. Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей региона в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора», — сказал он в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook.

Сергей Морозов занимал пост губернатора региона с 6 января 2005 года. До этого политик служил в МВД — прошел путь от инспектора уголовного розыска РОВД до главы спецподразделения УВД Ульяновской области по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В 1995-м Сергея Морозова назначили начальником УВД Димитровграда. В 2000 году чиновник ушел в отставку и занялся адвокатской работой, а затем был избран мэром Димитровграда.