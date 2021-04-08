Губернатор Ульяновской области подал в отставку
Глава Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Чиновник идти на выборы в Госдуму. Морозов возглавлял область на протяжении 16 лет.
«Полагаю, что, работая на благо жителей области в Госдуме, смогу принести там больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона. Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей региона в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора», — сказал он в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook.
Сергей Морозов занимал пост губернатора региона с 6 января 2005 года. До этого политик служил в МВД — прошел путь от инспектора уголовного розыска РОВД до главы спецподразделения УВД Ульяновской области по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
В 1995-м Сергея Морозова назначили начальником УВД Димитровграда. В 2000 году чиновник ушел в отставку и занялся адвокатской работой, а затем был избран мэром Димитровграда.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Копия президентского полпреда из фильма Слепакова "Домашний арест"))))
или ушли?
пора на место гражданских губернаторов ставить воевавших генералов (даже отставных) - надо готовиться к войне.
Раньше боролись - УБНОН.
Теперь, типа, "контролируют" - ФСКН.
вот ведь идиот. бежать надо скорее за границу. Маркелова тоже местом сенатора поманили и результат? 6 лет в СИЗО, 13 колонии и всё нажитое конфисковали.
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Нет, только бежать, а уж из-за бугра баллотироваться.
один убежал от тюрьмы.