В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах

09:35 8.04.2021

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский рассказал, когда сотрудникам офисов можно будет находиться на рабочих местах без защитных масок.

В своем интервью радио Sputnik он пояснил, что офисы, в особенности те, которые оборудованы внутренней вентиляцией, надо рассматривать отдельно. Так внутренняя вентиляция также может играть определенную роль в передаче ряда возбудителей инфекции. Таким образом, в таких помещениях риск заражения коронавирусной инфекцией гораздо выше.

Маски в таких помещениях можно будет снять после того, как все сотрудники офиса провакцинируются или переболеют. Однако даже при этих условиях окончательное решение будет зависеть от общей эпидемической ситуации. назвал условие, при котором, как он считает, можно будет отменить масочный режим в офисных помещениях.

"Все учреждения нашей страны должны руководствоваться в противоэпидемическом плане указаниями санитарно-эпидемиологической службы, соответственно на эту серьезную организацию начальники должны ссылаться. Потому что все санитарные инструкции по своей силе – вторые после законов", ‒ пояснил Покровский.

Если санитарно-эпидемиологическая служба обнаружит нарушение предписанных норм в каком-то учреждении, где могут быть посетители, то организации грозит штраф, добавил он.

"Важно помнить, что эпидемия вовсе не закончилась, сейчас гораздо больше случаев, чем было у нас в какой-то промежуточный летний период прошлого года. Вспышка может произойти в любом месте и в любое время", – предупредил Покровский.