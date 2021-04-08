В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский рассказал, когда сотрудникам офисов можно будет находиться на рабочих местах без защитных масок.
В своем интервью радио Sputnik он пояснил, что офисы, в особенности те, которые оборудованы внутренней вентиляцией, надо рассматривать отдельно. Так внутренняя вентиляция также может играть определенную роль в передаче ряда возбудителей инфекции. Таким образом, в таких помещениях риск заражения коронавирусной инфекцией гораздо выше.
Маски в таких помещениях можно будет снять после того, как все сотрудники офиса провакцинируются или переболеют. Однако даже при этих условиях окончательное решение будет зависеть от общей эпидемической ситуации. назвал условие, при котором, как он считает, можно будет отменить масочный режим в офисных помещениях.
"Все учреждения нашей страны должны руководствоваться в противоэпидемическом плане указаниями санитарно-эпидемиологической службы, соответственно на эту серьезную организацию начальники должны ссылаться. Потому что все санитарные инструкции по своей силе – вторые после законов", ‒ пояснил Покровский.
Если санитарно-эпидемиологическая служба обнаружит нарушение предписанных норм в каком-то учреждении, где могут быть посетители, то организации грозит штраф, добавил он.
"Важно помнить, что эпидемия вовсе не закончилась, сейчас гораздо больше случаев, чем было у нас в какой-то промежуточный летний период прошлого года. Вспышка может произойти в любом месте и в любое время", – предупредил Покровский.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Всё ещё хуже, чем Вы думаете! Статистические исследования в США показали, что в штатах с обязательным ношением масок заболевших было заметно больше, чем там, где маски были лишь рекомендованы, раза в два с половиной. Если бы маски вообще никто не носил - разница была бы ещё более разительной. Маска - надёжный способ заражения не только "короной", но и множеством других инфекций, и дело не в маске, как таковой, а в повальном несоблюдении правил её использования!
Представте,что в коллектив затесался человек с сильным иммунитетом.
Никакая зараза его не берёт. Ну почихает ,покашляет. Его организм на заразу реагирует:ух ты,новенькая! А ну сдохни!
И весь коллектив будет весь остаток жизни работать в этом офисе в намордниках.
Мы в офисе маски и не носим, да и не носим вообще. Сезонный грипп и через маски просачивается.
Ну а всяким "надзорам", как и "сумочникам" вход запрещен.
Важно помнить, что эпидемия вовсе не закончилась
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да. это Впервые сказанная правда.
никака эпидемия и НЕ начиналась, как же она закончится может.
мне до сих пор непонятно,
какое отношение Потребительский Надзор имеет к Медицине?
как вертухаи над базаром, стали вдруг специалистами медиками?
Короче... Маски в офисах можно будет снять когда все передохнут от ишемии, инсультов туберкулёза и рака лёгких.