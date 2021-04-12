Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно

Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что на предстоящей в апреле весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) делегация РФ будет дистанционно.

По его словам, данное решение связано с ежедневным количеством заражений коронавирусом во Франции, объявлением президентом Эммануэлем Макроном «комендантского часа» и наличием большого количества работы, которая связана с посланием президента РФ Федеральному собранию, у всех членов делегации.

При этом он отметил, что в ПАСЕ «по-прежнему множатся антироссийские доклады с неприемлемой для России риторикой: это касается крымских татар, это касается Навального, это касается так называемой проблемы политзаключённых в России».

«Сама постановка вопроса для нас неприемлема. Мы будем вносить наши поправки и высказывать наши возражения, но при том понимании, что, к сожалению, в большинстве своем ПАСЕ продолжает сохранять крайне антироссийскую позицию», - цитирует его слова «Интерфакс».

Также Толстой заявил, что «самым главным условием продолжения нашей работы на этой площадке является сохранение полных прав делегации Федерального Собрания».

«Если будет принято решение в каком-то смысле эти права ущемить, мы в такой ситуации работать не будем», - сказал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 12.04.2021, 19:36
    Гость: В этом Пасе

    плевать хотели будет там работать делегация от России или нет. Главное чтобы взносы платили ежегодные...

  5. 12.04.2021, 18:10
    Гость: профессор Преображенский

    \ При этом он отметил, что в ПАСЕ «по-прежнему множатся антироссийские доклады...
    Правильно так: При этом он отметил, что в ПАСЕ «по-прежнему множатся антипутинские доклады...

Все комментарии (6)
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