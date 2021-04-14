Прокурор попросил приговорить Любовь Соболь к 1 году исправительных работ
Прокурор Константин Головизнин попросил суд приговорить юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом) Любовь Соболь к одному году исправительных работ с удержанием 20% от зарплаты в доход государства.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Перовского районного суда.
Напомним, зимой 2020 года против Юлии Соболь было заведено уголовное дело по статье о незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица (ст. 139 УК). В частности, Соболь пришла к дому Константина Кудрявцева (фигурант расследования Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении оппозиционера Алексея Навального). В феврале ей предъявили обвинение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не боящиеся кремлёвского власовца № 1! Но есть и прислуга воров и жуликов, шакалящих на просторах матушки нашей России.
Обещанием Президента сверхдержавы догнать Португалию:
"Подчеркиваю, именно быстрого, поскольку сроки на раскачку стране не отпущены
...
Вот расчеты экспертов. Для того чтобы достичь душевого производства ВВП на уровне современных Португалии и Испании — стран, не относящихся к лидерам мировой экономики, нам понадобится примерно 15 лет", В.В.Путин, 2004 год.
Гуглил " Знаток Португалии Квант" -не нашел. Поэтому привожу средние данные:"По официальным данным местного правительства, минимальная зарплата в Португалии в 2021 году (до уплаты налогов) составляет 740,83 евро, если выплаты осуществляются ровно 12 раз. Эта сумма гарантируется каждому специалисту старше 18 лет занятому полный рабочий день, включая работников сельского хозяйства и домашний персонал."
Это 67 тыс руб. Символично что опрос сколько мечтает получать россиянин чтобы ему хорошо жилось показал -66 тысяч! Понимаешь ,Квант! У нас мечта -а в Португалии это минимум! Вот до чего довели страну воры! Очевидно что никто не собирался Португалию догонять. Про догонялкии -это лапша на уши. Воры себе обеспечили жизнь как у арабских шейхов а населению и лапши на уши достаточно.
Так забирай её к себе в Бандеростан. Ещё одна Надя Савченко у вас будет.
И ещё. Не надо прикидываться русским. Не русский ты, а хохол.
Назовите хоть какую то сумму полученную ФБК от запада. Сколько получает в месяц, в год, или хоть один раз Л.Соболь.