Прокурор попросил приговорить Любовь Соболь к 1 году исправительных работ

15:52 14.04.2021

Прокурор Константин Головизнин попросил суд приговорить юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом) Любовь Соболь к одному году исправительных работ с удержанием 20% от зарплаты в доход государства.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Перовского районного суда.

Напомним, зимой 2020 года против Юлии Соболь было заведено уголовное дело по статье о незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица (ст. 139 УК). В частности, Соболь пришла к дому Константина Кудрявцева (фигурант расследования Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении оппозиционера Алексея Навального). В феврале ей предъявили обвинение.