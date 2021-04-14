Дети силовиков будут иметь приоритет при поступлении в ведомственные вузы

© KM.RU, РИА Новости Рамиль Ситдиков

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, предоставляющий сотрудникам органов внутренних дел РФ и лицам, проходящим службу в войсках Национальной гвардии РФ, преференции в виде преимущественного зачисления их детей в ведомственные вузы, сообщает ТАСС.

Таким образом документ устанавливает правила аналогичные тем, что установлены для военнослужащих. Поправки вносятся в закон "Об образовании".

Закон дает детям сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии преимущественное право при зачисления в вузы, которые находятся в ведении МВД России и Росгвардии. Речь идет о сотрудниках этих ведомств, срок службы которых составляет 20 и более лет, об уволенных по достижении предельного возраста пребывания на службе, по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, по состоянию здоровья, в связи с болезнью либо в связи с сокращением должности.

При этом предпочтение отдается таким абитуриентам при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.04.2021, 00:33
    Гость: Это такая очередная замануха

    чтобы силовики не разбежались, а то дубинками некому будет махать для усмирения негодующих граждан, после липовых осенних "выборов"

  2. 15.04.2021, 00:16
    Гость: Праально!

    Даешь рабочие династии!
    Потомственный ФСБэшник, потомственный таможенник, потомственный полиционер!

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