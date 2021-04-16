Прокуратура требует признать ФБК и штабы Навального экстремистскими

Главный вход в здание прокуратуры Москвы

Прокуратура Москвы подала иск о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом), штабов оппозиционера Алексея Навального и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, юрлицо ФБК) экстремистскими организациями.

«Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"», - отмечается на сайте прокуратуры.

В надзорном ведомстве считают, что ФБК, «Штабы Навального» и ФЗПГ осуществляют деятельность иностранных и международных организаций в России, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.04.2021, 00:17
    Гость: Alex203

    А про обещание лечь на рельсы не приходилось слышать? Чего то не вспоминается? Или спонсор не велел?

  2. 17.04.2021, 00:02
    Гость: Отец

    Прокуратура в РФ-однако-та ещё.
    Она до сих пор не возбудила уголовного дела по факту расстрела, среди белого дня, из танковых пушек Высшего законодательного органа страны-4 октября 1993 года, при котором погибли сотни невинных людей. Зато эта прокуратура закрыла уголовное дела о коррупции №144128-без объяснения причин о его закрытия. Вероятно это был негласный её призыв к коррупционерам-"Воруйте господа чиновники и дальше".
    Зато Фонд по борьбе с коррупцией-ФБК- Алексея Навального и он сам, этой прокуратуре мозолит её блудливые глаза.
    Хотя какой может быть иной прокуратура в РФ, созданной по сути преступниками-террористами?

  3. 16.04.2021, 23:54
    Гость: Буржуазная демократия, а проще диктатура воров

    Борьба с коррупцией - экстремистская деятельность.

  4. 16.04.2021, 23:41
    Гость: чтобы они по крайней мере знали что такое популизм.

    Достаточно вспомнить обещание не поднимать пенсионный возраст

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