Прокуратура требует признать ФБК и штабы Навального экстремистскими
Прокуратура Москвы подала иск о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом), штабов оппозиционера Алексея Навального и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, юрлицо ФБК) экстремистскими организациями.
«Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"», - отмечается на сайте прокуратуры.
В надзорном ведомстве считают, что ФБК, «Штабы Навального» и ФЗПГ осуществляют деятельность иностранных и международных организаций в России, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А про обещание лечь на рельсы не приходилось слышать? Чего то не вспоминается? Или спонсор не велел?
Прокуратура в РФ-однако-та ещё.
Она до сих пор не возбудила уголовного дела по факту расстрела, среди белого дня, из танковых пушек Высшего законодательного органа страны-4 октября 1993 года, при котором погибли сотни невинных людей. Зато эта прокуратура закрыла уголовное дела о коррупции №144128-без объяснения причин о его закрытия. Вероятно это был негласный её призыв к коррупционерам-"Воруйте господа чиновники и дальше".
Зато Фонд по борьбе с коррупцией-ФБК- Алексея Навального и он сам, этой прокуратуре мозолит её блудливые глаза.
Хотя какой может быть иной прокуратура в РФ, созданной по сути преступниками-террористами?
Борьба с коррупцией - экстремистская деятельность.
Достаточно вспомнить обещание не поднимать пенсионный возраст
же сидят. За долю малую совершат с Россией подобие
Беловежской пьянки.