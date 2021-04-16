Прокуратура требует признать ФБК и штабы Навального экстремистскими

20:23 16.04.2021

Прокуратура Москвы подала иск о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом), штабов оппозиционера Алексея Навального и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, юрлицо ФБК) экстремистскими организациями.

«Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"», - отмечается на сайте прокуратуры.

В надзорном ведомстве считают, что ФБК, «Штабы Навального» и ФЗПГ осуществляют деятельность иностранных и международных организаций в России, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.