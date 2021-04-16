Медведев похвалил Путина за рост зарплат в стране

18:07 16.04.2021

Председатель «Единой России», заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с участниками праймериз ЕР заявил, что «такого роста социальной составляющей», как в России, «почти ни у кого нет».

Он напомнил о средней зарплате в стране в $50 в 2000 г. и отметил, что «все очень быстро забывается».

«Все очень быстро забывается. Вы все очень молодые. Я вам приведу один пример. Даже по зарплатам. Никто не помнит уже почти. Когда Владимир Владимирович Путин стал президентом в 2000 году, средняя зарплата по стране была порядка, перевожу в иностранный эквивалент, хотя это не очень сейчас любят делать, 50 долларов. Никто почти этого уже не помнит. Тем не менее это то, что мы имели 20 лет назад», – цитирует Медведева РИА Новости. В этой связи он призвал «почувствовать разницу».

«Если сравнивать нашу страну с большинством других стран, такого роста социальной составляющей почти ни у кого нет. Это очень важно», – подчеркнул Медведев. По его словам, об этом нужно рассказывать людям и напоминать оппонентам «Единой России».

В 2000 году доллар стоил в среднем 28 рублей, то есть, по данным Медведева, средняя зарплата россиянина 21 год назад составляла 1400 рублей. При этом, по официальным данным Росстата, она была в 1,5 раза выше — 2223 рубля, напоминает Znak.com. По данным Росстата за 2019 год, средняя зарплата в России составляет 47867 рублей (или 736 долларов при расчете, что 1 доллар равен 65 рублям).

Однако и цены на продукты и услуги в России росли практически пропорционально росту зарплат. Так, в 2000 году килограмм хлеба стоил 11 рублей, а в 2016 году — уже 63 рубля, килограмм говядины в 2000 году можно было купить за 63 рубля, а спустя 16 лет — уже за 448 рублей, бензин Аи-92 в 2000 году стоил 6,8 рубля за литр, а в 2016 году — 33,9 рубля за литр.