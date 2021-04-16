Медведев похвалил Путина за рост зарплат в стране

Председатель «Единой России», заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с участниками праймериз ЕР заявил, что «такого роста социальной составляющей», как в России, «почти ни у кого нет».

Он напомнил о средней зарплате в стране в $50 в 2000 г. и отметил, что «все очень быстро забывается».

«Все очень быстро забывается. Вы все очень молодые. Я вам приведу один пример. Даже по зарплатам. Никто не помнит уже почти. Когда Владимир Владимирович Путин стал президентом в 2000 году, средняя зарплата по стране была порядка, перевожу в иностранный эквивалент, хотя это не очень сейчас любят делать, 50 долларов. Никто почти этого уже не помнит. Тем не менее это то, что мы имели 20 лет назад», – цитирует Медведева РИА Новости. В этой связи он призвал «почувствовать разницу».

«Если сравнивать нашу страну с большинством других стран, такого роста социальной составляющей почти ни у кого нет. Это очень важно», – подчеркнул Медведев. По его словам, об этом нужно рассказывать людям и напоминать оппонентам «Единой России».

В 2000 году доллар стоил в среднем 28 рублей, то есть, по данным Медведева, средняя зарплата россиянина 21 год назад составляла 1400 рублей. При этом, по официальным данным Росстата, она была в 1,5 раза выше — 2223 рубля, напоминает Znak.com. По данным Росстата за 2019 год, средняя зарплата в России составляет 47867 рублей (или 736 долларов при расчете, что 1 доллар равен 65 рублям).

Однако и цены на продукты и услуги в России росли практически пропорционально росту зарплат. Так, в 2000 году килограмм хлеба стоил 11 рублей, а в 2016 году — уже 63 рубля, килограмм говядины в 2000 году можно было купить за 63 рубля, а спустя 16 лет — уже за 448 рублей, бензин Аи-92 в 2000 году стоил 6,8 рубля за литр, а в 2016 году — 33,9 рубля за литр.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.04.2021, 00:17
    Гость: русскому

    Только Хрущёв никогда не был слесарем,а был байстрюком польского купца,но когда произошла революция и большевики с народом стали побеждать,решил пойти в "слесари" и биографию поменял.

  2. 17.04.2021, 00:14
    Гость: сталкеру

    Ответ неправильный.Они ,конечно,не могут,потому ,что по жизни ничего сами не умеют,только языком молоть,да и то корявенько и по бумажке или через наушник,Но им ещё и "партнёры" не позволят,так как все их натыренные у страны и народа российского,средства находятся за границами нашей страны,даже золотишко вывезли. Точно,скоро сами сваливать собрались,не иначе.

  3. 17.04.2021, 00:00
    Гость: Матросская тишина д.20

    Ему среднюю зарплату в рот, а не его 1.000.000. Идиот ! Если с зарплатой Миллера 11.000 в минуту считать то похоже...

Все комментарии (33)
Выбор читателей
© KM.RU, Артем Чернов
Стало известно о намерении ДНР попроситься в Россию
В секретном бункере власти строят планы, чтобы российские граждане платили за пр
В секретном бункере власти строят планы, чтобы российские граждане платили за право дышать
Сергей Черняховский. День, когда Честный Эйб впервые призвал войска. 160 лет назад в США началась Гражданская война
Задержаны кавказцы, избившие курсантов Военно-медицинской академии
Избранное
Конфликт в Донбассе: Киев готовится принести себя в жертву, чтобы навредить России?
Жасмин: «Счастье – это моя семья!»
Китай испытал прототип гиперзвукового двигателя, способного облететь Землю за два часа
СССР продолжает существовать даже для украинских националистов и олигархов
«В Африке куча болезней»: Роспотребнадзор поспешил с объявлением «безопасных» авианаправлений
Как либеральная оптимизация привела к тяжелому положению в медицине России на фоне коронавируса?
Дефицит – как много в этом слове
«Железный Феликс»: вернуть нельзя отложить
Рецепты домашних масок для лица
Обзор игры The Outer Worlds
Чистка брусчатки: лучшие методы