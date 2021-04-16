Россия высылает посла США

19:22 16.04.2021

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Москве рассказал о российском ответе на новые американские санкции.

Во-первых, по его словам, послу США Джону Салливану рекомендовано отправиться «домой, на консультации». По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла.

В отличие от объявления посла персоной нон грата (каким, например, был объявлен в 1952 году посол США в СССР Джордж Кеннан), такая промежуточная форма демарша принимающей стороны означает, что через какое-то время глава дипмиссии может вернуться. При этом в Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года опции «отправить посла на консультации» вообще нет, отмечает «Коммерсант».

Во-вторых, Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран.

В-третьих, будет прекращена практика «бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России».

16 апреля президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе мероприятия обсуждался в том числе и ответ Москвы на новые американские санкции.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что помощник президента Юрий Ушаков пригласил посла США Джона Салливана и проинформировал его о российских контрсанкциях.