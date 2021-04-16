Россия высылает посла США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Москве рассказал о российском ответе на новые американские санкции.
Во-первых, по его словам, послу США Джону Салливану рекомендовано отправиться «домой, на консультации». По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла.
В отличие от объявления посла персоной нон грата (каким, например, был объявлен в 1952 году посол США в СССР Джордж Кеннан), такая промежуточная форма демарша принимающей стороны означает, что через какое-то время глава дипмиссии может вернуться. При этом в Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года опции «отправить посла на консультации» вообще нет, отмечает «Коммерсант».
Во-вторых, Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран.
В-третьих, будет прекращена практика «бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России».
16 апреля президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе мероприятия обсуждался в том числе и ответ Москвы на новые американские санкции.
После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что помощник президента Юрий Ушаков пригласил посла США Джона Салливана и проинформировал его о российских контрсанкциях.
Комментарии читателей Оставить комментарий
с позором забудут про эту досадную мелочь
а у кого есть родственники или недвижимость? Никонов, Пугачёва, постарайтесь продолжить список
"Глупости" Трампа в том, что он воспроизвел некоторые элементы традиционного американского изоляционизма и доктрины Монро. Но, увы, не получилось, победила линия на укрепление евроатлантической солидарности.
Правильный и корректный ответ. О необходимости такого ответа некоторые читатели писали сразу после дурацкого заявления маразматика. Вот, активности гражданского общества РФ не видно. В СССР, помнится, мы были поактивней. И в связи с Вьетнамом, Чили, а уж как посольство одного государства в связи с пограничным конфликтом тушью да чернилами разрисовали, что ты! Столько банок или бутылочек полетело, да так разбивались. ой-ой-ой. Кстати, эта реакция, как и мужество пограничников свою роль, безусловно, сыграли.
Ко всему нужно ввести запрет для дипломатов США удалятся от посольство дальше радиуса 90 миль, и ставить власти в неизвестность о цели выезда и посещения удалённых районов. Точно такие же ограничения США установили для дипломатов РФ у себя.