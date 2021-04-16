Россия высылает посла США

Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Москве рассказал о российском ответе на новые американские санкции.

Во-первых, по его словам, послу США Джону Салливану рекомендовано отправиться «домой, на консультации». По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла.

В отличие от объявления посла персоной нон грата (каким, например, был объявлен в 1952 году посол США в СССР Джордж Кеннан), такая промежуточная форма демарша принимающей стороны означает, что через какое-то время глава дипмиссии может вернуться. При этом в Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года опции «отправить посла на консультации» вообще нет, отмечает «Коммерсант».

Во-вторых, Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран.

В-третьих, будет прекращена практика «бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России».

16 апреля президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе мероприятия обсуждался в том числе и ответ Москвы на новые американские санкции.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что помощник президента Юрий Ушаков пригласил посла США Джона Салливана и проинформировал его о российских контрсанкциях.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.04.2021, 00:59
    Гость: 303

    а у кого есть родственники или недвижимость? Никонов, Пугачёва, постарайтесь продолжить список

  3. 17.04.2021, 00:45
    Гость: со стороны

    "Глупости" Трампа в том, что он воспроизвел некоторые элементы традиционного американского изоляционизма и доктрины Монро. Но, увы, не получилось, победила линия на укрепление евроатлантической солидарности.

  4. 17.04.2021, 00:42
    Гость: со стороны

    Правильный и корректный ответ. О необходимости такого ответа некоторые читатели писали сразу после дурацкого заявления маразматика. Вот, активности гражданского общества РФ не видно. В СССР, помнится, мы были поактивней. И в связи с Вьетнамом, Чили, а уж как посольство одного государства в связи с пограничным конфликтом тушью да чернилами разрисовали, что ты! Столько банок или бутылочек полетело, да так разбивались. ой-ой-ой. Кстати, эта реакция, как и мужество пограничников свою роль, безусловно, сыграли.

  5. 16.04.2021, 22:32
    Гость: ABCD

    Ко всему нужно ввести запрет для дипломатов США удалятся от посольство дальше радиуса 90 миль, и ставить власти в неизвестность о цели выезда и посещения удалённых районов. Точно такие же ограничения США установили для дипломатов РФ у себя.

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