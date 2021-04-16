Замглавы департамента экономики Москвы предъявили обвинение во взятке

Следствие предъявило обвинение в получении особо крупной взятки заместителю руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Леониду Костроме.

Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ - получение должностным лицом взятки в особо крупном размере, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на  пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Следствие просит суд арестовать чиновника до 14 июня.

Костроме вменяется получение взятки в размере 4  миллионов рублей. За это вознаграждение он обещал посодействовать заключению контракта по благоустройству города, уточняет РЕН ТВ.

Леонид Кострома занимал должность заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы с июля 2020 года. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.04.2021, 19:42
    Гость: Да Да Да

    Его "уродство" только в том, что должность не самая высокая. А то бы сам наказывал "уродов".
    Это же ваш человек, "до мозга костей" и плоть от плоти". На таких как он вся ваша коррупционная вертикаль держится. Или что, время от времени надо сбрасывать балласт, чтобы не снизить высоту полёта?

  5. 16.04.2021, 14:01
    Гость: Гость

    Берии на них нет! Нужна расстрельная статья за коррупцию. Только массовые расстрелы спасут Родину!

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