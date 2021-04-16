Замглавы департамента экономики Москвы предъявили обвинение во взятке
Следствие предъявило обвинение в получении особо крупной взятки заместителю руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Леониду Костроме.
Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ - получение должностным лицом взятки в особо крупном размере, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.
Следствие просит суд арестовать чиновника до 14 июня.
Костроме вменяется получение взятки в размере 4 миллионов рублей. За это вознаграждение он обещал посодействовать заключению контракта по благоустройству города, уточняет РЕН ТВ.
Леонид Кострома занимал должность заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы с июля 2020 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Его "уродство" только в том, что должность не самая высокая. А то бы сам наказывал "уродов".
Это же ваш человек, "до мозга костей" и плоть от плоти". На таких как он вся ваша коррупционная вертикаль держится. Или что, время от времени надо сбрасывать балласт, чтобы не снизить высоту полёта?
........ массовые расстрелы......
На каторгу.
не Берии, а Ежова.
Походу взялись за Оленевода.
Берии на них нет! Нужна расстрельная статья за коррупцию. Только массовые расстрелы спасут Родину!