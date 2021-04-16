Замглавы департамента экономики Москвы предъявили обвинение во взятке

12:35 16.04.2021

Следствие предъявило обвинение в получении особо крупной взятки заместителю руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Леониду Костроме.

Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ - получение должностным лицом взятки в особо крупном размере, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Следствие просит суд арестовать чиновника до 14 июня.

Костроме вменяется получение взятки в размере 4 миллионов рублей. За это вознаграждение он обещал посодействовать заключению контракта по благоустройству города, уточняет РЕН ТВ.

Леонид Кострома занимал должность заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы с июля 2020 года.