На улице в Москве нашли выброшенные пробирки с человеческим биоматериалом

На одной из московских улиц была обнаружена свалка окровавленных лабораторных пробирок.

В настоящее время точно не известно, каким именно образом пробирки с человеческим биоматериалом оказались на проезжей части (между домами 1 и 3 по улице Курганская в районе Гольяново). По информации источника Readovka, пробирки были выброшены из лаборатории «Гемотест», занимающейся забором крови по всем местным медицинским учреждениям.

При этом официальный представитель компании Анна Лисовец сначала заявила, что «Гемотест» отрицает свою вину. «Это из серии невозможного. Скорее Луна на Землю упадет», - сказала она. Однако позднее в лаборатории признались, что разбросанные на дороге пробирки с анализами принадлежат им. Материалы собирались утилизировать, но они каким-то образом оказались на проезжей части. Виновной могут признать подрядную организацию.


Фото с сайта readovka.ru

«Сейчас мы разбираемся с ситуацией: уточняем как, когда и по чьей вине эти пробирки оказались на улице. Пока определенно можем сказать то, что они были направлены на утилизацию. Вывоз медицинского мусора осуществляет подрядная организация, согласно регламентам и нормативам», - цитирует Readovka слова Лисовец.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.04.2021, 20:15
    Гость: Каждому свое, как было начертано на воротах Бухенвальда

    В Шереметьево находят рассыпавшиеся золотые слитки, в Гольяново - пробирки с биоматериалом... Если из страны без счета вывозится драгмет, то, очевидно, и "биомусор" или "вторую нефть" никто учитывать не будет!

  2. 16.04.2021, 19:48
    Гость: Николай

    Так же выбрасывают анализы, когда в электронном кабинете написано "не обнаружено". Власть у нас так все "организовала".

  3. 16.04.2021, 17:04
    Гость: Прохожий

    Странно, что пробирки с кровью считают обычным мусором, который может вывозить в неизвестном направлении подрядная организация.

    Это, видимо, такой способ борьбы с инфекционными заболеваниямию

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