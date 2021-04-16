На улице в Москве нашли выброшенные пробирки с человеческим биоматериалом

15:39 16.04.2021

На одной из московских улиц была обнаружена свалка окровавленных лабораторных пробирок.

В настоящее время точно не известно, каким именно образом пробирки с человеческим биоматериалом оказались на проезжей части (между домами 1 и 3 по улице Курганская в районе Гольяново). По информации источника Readovka, пробирки были выброшены из лаборатории «Гемотест», занимающейся забором крови по всем местным медицинским учреждениям.

При этом официальный представитель компании Анна Лисовец сначала заявила, что «Гемотест» отрицает свою вину. «Это из серии невозможного. Скорее Луна на Землю упадет», - сказала она. Однако позднее в лаборатории признались, что разбросанные на дороге пробирки с анализами принадлежат им. Материалы собирались утилизировать, но они каким-то образом оказались на проезжей части. Виновной могут признать подрядную организацию.



Фото с сайта readovka.ru

«Сейчас мы разбираемся с ситуацией: уточняем как, когда и по чьей вине эти пробирки оказались на улице. Пока определенно можем сказать то, что они были направлены на утилизацию. Вывоз медицинского мусора осуществляет подрядная организация, согласно регламентам и нормативам», - цитирует Readovka слова Лисовец.