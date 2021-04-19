Дворянство Путина: Родину депутатам проще любить из Испании

Депутаты Государственной Думы в середине апреля обнародовали свои налоговые декларации, и в очередной раз стало очевидно, что фраза «страшно далеки они от народа» как нельзя лучше характеризует состав народных избранников

Огромные земельные участки, зарубежная недвижимость и вертолеты — понятно, что с таким багажом за спиной проблемы простых россиян вроде низких зарплат и пенсий или высоких тарифов ЖКХ законодателям вряд ли понятны.

Так, девять депутатов задекларировали в собственности земельные участки, совокупной площади которых (а именно, 24,5 км. кв) хватило бы, чтобы разместить небольшой российский город областного значения. Из них восемь парламентариев являются членами «Единой России».

Сергей Веремеенко из ЕР является счастливым обладателем 32 земельных участков под жилищное строительство общей площадью в 126 976 кв. м., что составляет более шести столичных Красных площадей. Ему же принадлежат 25 участков сельхоз назначения площадью более 19 квадратных километров. Игорь Ананских от «Справедливой России» владеет 106-ю земельными участками общей сложностью 83 776 кв. м, что соответствует почти четырем Красным площадям.

Не меньше родной земли депутаты любят и земли иностранные. 12 народных избранников задекларировали недвижимость за рубежом. Любимой страной парламентариев остается Испания — там жилье есть у пяти депутатов (Андрея Барышева, Александра Брыксина, Валерия Газзаева, Константина Затулина, Аркадия Пономарева). Пономарев владеет сразу тремя квартирами площадью более 150 метров.

Кроме того, народные избранники имеют дома, квартиры и участки в Великобритании (Владимир Блоцкий), Латвии (Татьяна Кривенко, Владислав Третьяк), Финляндии (здесь Рифат Шайхутдинов владеет целым хутором).

Средний доход депутатов Госдумы РФ за 2020 год составил больше 26 миллионов рублей на человека. Это в 512 раз больше, чем средняя зарплата по России (51 тыс. руб.), подсчитали журналисты. Самым богатым депутатом Госдумы стал основатель мясоперерабатывающей компании ABI Group Григорий Аникеев, который по итогам 2020 года заработал 2,7 миллиарда рублей.

Вообще, обращает на себя внимание, что за последние годы депутатский корпус неплохо «прибавил в весе».

— Если посмотреть на данные по первой и второй Госдуме, где относительное большинство имела Компартия, легко увидеть, что нынешний парламент, где конституционное большинство имеет «Единая Россия», разительно отличается по благосостоянию депутатов, — говорит доктор политических наук, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов — Сегодня среди депутатов КПРФ есть несколько состоятельных людей, но все остальные — обычные народные избранники, живущие на зарплату. Поэтому мне кажется целесообразным предоставлять статистику по фракциям и делать выводы на этом основании.

Понятно, что депутаты из «Единой России», имеющие участки, равные площади небольшого города, и огромные состояния, защищают свои классовые интересы. Поэтому они голосуют и за пенсионную реформу, и оптимизацию здравоохранения. Поэтому они сейчас проголосовали против индексации пенсий пенсионерам. Это чистой воды их классовые интересы, что видно по декларациям депутатов.

Посмотрите на законы, принятые Госдумой первого и второго созывов, и законы, которые принимаются сейчас. Все остатки льгот, которые удалось КПРФ сохранить в первом и втором созывах, были отменены уже в третьем и четвертом, когда «Единая Россия» получила большинство, прячась за спину Владимира Путина. Они продолжают прятаться за его спину и сегодня, и принимают один людоедский закон за другим.

При этом подбирается и соответствующий состав «Единой России». Чтобы подчеркнуть «народность», в партию приглашают популярных шоуменов, великих спортсменов, тоже, кстати, небедных людей, которые получают доходы не только за счет своих спортивных достижений, но и благодаря рекламным контрактам. Эти vip-депутаты делают неприглядное лицо «Единой России» более «человеческим», а за ними прячутся все эти мультимиллионеры и миллиардеры.

— Как можно улучшить ситуацию, чтобы состав парламента стал более репрезентативным?

— Ключевой момент, на который должны смотреть избиратели, это программа, с которой партия идет на выборы. Если партия отражает интересы олигархии, люди должны понимать, что для них они ничего хорошего делать не будут.

У нас многие рады получить подачку от депутата-олигарха, продуктовый набор или еще что-то, что раздают под видом благотворительности. Он думают, что получают хоть шерсти клок с депутатской овцы, и взамен голосуют за этого «благодетеля». Но эти олигархи делают подарок на три копейки, а потом принимают законы, которые грабят на миллионы. Люди, к сожалению, не всегда сопоставляют программы с медийными лицами.

Например, сейчас на выборы пойдет актер Дмитрий Певцов, известный по сериалу «Бандитский Петербург». Понятно, зачем он идет на выборы — его выставляют против нашего молодого депутата-коммуниста Дениса Парфенова. Певцов уже заявляет, что он против пенсионной реформы. Но будет ли депутат Певцов от «Единой России» голосовать против пенсионной реформы? Конечно, не будет, потому что его фракция этого не позволит. Но зато у него узнаваемое лицо и красивый образ, на чем все и строится. Единственный выход тут — просвещать людей и не дать себя запутать.

— Могут ли предстоящие выборы в Госдуму изменить ситуацию в лучшую сторону?

— Такие шансы есть. Бесконечно обманывать людей не всегда удается. Не от хорошей жизни идет вал певцов, актеров и спортсменов, который ЕР пытается провести в Госдуму, да еще и изобразить, что они беспартийные и идут самовыдвиженцами. Они понимают, что не смогут получить заветного большинства под флагом «Единой России». А всех мультимиллиардеров будут прятать за их спинами.

Бывший народный депутат Госдумы, полковник запаса, политик Виктор Алкснис считает, что пока деньги для депутатов стоят во главе угла, они вряд ли будут думать об интересах народа.

— Сверхвысокие зарплаты депутатского корпуса нужны для того, чтобы купить этих депутатов. Если бы их не было, людям, которые имели отношение к бизнесу, а это, к сожалению, подавляющее большинство нынешних парламентариев, делать в Госдуме будет нечего. А так Кремль может купить голоса депутатов, и не только из проправительственных фракций. Человек, который получает несколько сотен тысяч рублей в месяц, будет с сожалением расставаться с мандатом, поэтому Кремль получает уникальную возможно рулить депутатским корпусом.

Очень сомневаюсь, что будущий состав Госдумы что-то изменит в этой ситуации. Нынешнее положение вещей выгодно как депутатскому корпусу, так и Кремлю. При относительно небольших затратах из бюджета власть получает возможность уверенно управлять голосованием в парламенте. Это неправильно, но именно такая ситуация у нас сложилась.

Мне довелось в 1989—1991 годах работать в парламенте Советского Союза, причем я был депутатом, который не являлся членом Верховного Совета. А зарплату тогда получали только депутаты, которые в него входили. Основная масса народных депутатов СССР не получала вообще никого денежного вознаграждения. Нам оплачивали только командировки и участие в работе съездов, когда мы приезжали в Москву. В остальное время мы получали зарплату по месту своей постоянной работы.

Но тогда деньги не играли в настроениях депутатов особой роли. Даже зарплата членов Верховного Совета составляла порядка 300 рублей при средней зарплате в СССР на уровне 200 рублей. Доходы депутатов соизмерялись с общим жизненным уровнем в Союзе. В парламенте шла борьба мнений, идеологий, планов и убеждений, а не денег.

Большинство депутатов шли в парламент и продолжали заниматься своей основной деятельностью. Я не призываю сегодня вернуться к такому порядку, потому что нужен постоянно действующий парламент России. Но зарплаты должны быть приведены в соответствие со средним жизненным уровнем в стране. Однако вряд ли это произойдет в обозримом будущем.