«Бессмертный полк» 9 мая 2021 года пройдет в онлайн-формате
Сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева заявила, что 9 мая 2021 года общественная акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.
«Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков. Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени», - цитирует ее слова ТАСС.
При этом организаторы намерены провести акцию в традиционном формате 24 июня 2021 года.
«Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы как организаторы сможем организовать шествие "Бессмертный полк России" в очном формате. Дата, которую мы бы хотели назвать, - 24 июня», - заявила Цунаева.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"19 апреля 1943-го года является днем памяти жертв Варшавского восстания и узников гетто" (первое в оккупированной Европе выступление городского населения против нацистов). А на тех из людей, кто делает насильственное, мерзкое и пакостное, то и на них бывает укрощение: да, ваше грязное дело, - да будет на ваше тело (и разум); и пока не поздно: сильно бойтесь этого... так как болезнь смертная подойдёт и будет она непоправимая (страшенная)...
У спортсменов отобрали право выступать под государственными символами, у народа - чтить память своих предков (онлайн-формат это концлагерь), сбер пропогандирует всеобщую цифровизацию населения вплоть до прыщей на носу, от которых зависит кредитный рейтинг, властьимущие жёсткой рукой устанавливают и определяют уровень жизни обычного жителя страны, запрощено даже упоминать о том что цены на жратву растут, а заработок не соответствует продажной статистике, туземцы оккупируют целые районы городов и т.д.
Это что, возврат в феодализм, или 150 млн. населения России уже переписаны как несуществующие?
никакого отношения к памяти о ВОВ не имеет.