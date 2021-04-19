«Бессмертный полк» 9 мая 2021 года пройдет в онлайн-формате

20:32 19.04.2021

Сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева заявила, что 9 мая 2021 года общественная акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

«Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков. Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени», - цитирует ее слова ТАСС.

При этом организаторы намерены провести акцию в традиционном формате 24 июня 2021 года.

«Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы как организаторы сможем организовать шествие "Бессмертный полк России" в очном формате. Дата, которую мы бы хотели назвать, - 24 июня», - заявила Цунаева.