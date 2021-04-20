Дело о признании ФБК* экстремистской организацией получило гриф «секретно»

14:40 20.04.2021

Материалы по иску прокуратуры Москвы о признании «Фонда борьбы с коррупцией»* (внесен в реестр НКО-иноагентов) экстремистской организацией получили гриф «секретно» и будут рассмотрены в закрытом режиме.

Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Поступившим в суд материалам присвоен гриф "секретно", рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме», - сказала Солопова.

При этом она отметила, что гриф присвоил не суд, а орган, подавший иск, поэтому назвать причины она не может.

Предварительное слушание дела назначено на 26 апреля.