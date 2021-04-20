Дело о признании ФБК* экстремистской организацией получило гриф «секретно»

Материалы по иску прокуратуры Москвы о признании «Фонда борьбы с коррупцией»* (внесен в реестр НКО-иноагентов) экстремистской организацией получили гриф «секретно» и будут рассмотрены в закрытом режиме.

Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Поступившим в суд материалам присвоен гриф "секретно", рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме», - сказала Солопова.

При этом она отметила, что гриф присвоил не суд, а орган, подавший иск, поэтому назвать причины она не может.

Предварительное слушание дела назначено на 26 апреля.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.04.2021, 20:26
    Гость: Ждун

    Для фамусовского общества РФ даже статья 20 Конвенции ООН По Борьбе С Коррупцией является запредельно-экстремистской.
    +
    Кстати, Навальный начинал свое ФБК как попытку протолкнуть в Думе ратификацию этой самой статьи 20.
    Но она так и не ратфицирована.
    +
    Пора признать экстремистом и самого Грибоедова.
    С его супер-экстрмистом Чацким, рузумеется.

  3. 20.04.2021, 19:57
    Гость: Евгений В

    Земляк (имею право, я тоже ярославец), в РФ действия прокуратуры на кремлевскую обнуленную команду не распространяются, у них там роль чисто холопская. Пора понять, что в РФ все имеет двойное назначение. Есть неподсудная часть, где ни один закон, даже Конституция не работает, А в остальной части, Конституция тоже не работает, но исполнение репрессивных законов прокуратурой контролируется четко.

  4. 20.04.2021, 19:38
    Гость: Русский штурману

    Хотя Навальный из-за всех сил при поддержки Запада рвется во власть,
    ----------------
    А то это такое -рваться во власть? Догоняльщик Португалии не рвался во власть? Он во власти родился что ли? Навальный хотел участвовать в выборах президента,на что имел право согласно Конституции. Но воры поняли что он победит и не допустили.

  5. 20.04.2021, 19:31
    Гость: Русский сути событий

    Назовите разовые, ежемесячные, общую сумму-на ваше усмотрение- получения Фондом Борьбы с Коррупцией (ФБК) средств из за границы. Либо получение средств лично Навальным. Я ,и все желающие знать,знаю что за Навальным не менее 10 лет ведется плотная слежка. Должны же топтуны засечь передачу денег для ФБК!

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