Пятеро сотрудников посольства Польши в РФ объявлены персона нон грата

МИД РФ

Россия объявила пятерых сотрудников посольства Польши в РФ персона нон грата, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление МИД России.

Данным дипломатам предписано покинуть территорию России до конца 15 мая 2021 года.

Как прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве РФ, озвученное решение принято исходя из принципа взаимности и в качестве ответной меры на "провокационные" действия Польши по высылке российских дипломатов. 

Отмечается, что послу Польши в Москве Кшиштофу Краевскому был выражен "решительный протест" по поводу необоснованного объявления троих сотрудников посольства РФ в Польше персона нон грата "под абсурдным предлогом выражения солидарности с Соединенными Штатами Америки, голословно утверждающими о причастности Российской Федерации к неким кибератакам на территории своей страны".

Российская сторона сочла данный шаг Польши сознательной реализацией курса на "дальнейшую деградацию и разрушение двусторонних отношений с РФ". В ведомстве добавили, что на протяжении последних лет контакты Польши с Россией были фактически заморожены: "развернута позорная война с советскими памятниками, осуществляются попытки торпедирования российских энергетических проектов, проводится широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история, бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запада".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.04.2021, 16:44
    Гость: Вячеслав

    А личный опыт не подсказал посмотреть на бутылку чешского пива где оно произведено? Там мелким шрифтом и цифрами.

  3. 23.04.2021, 16:18
    Гость: gvozd

    меня удивляет как это подается как Акция Независимых стран.
    во то время как все это одна и та же американская окупационная администрация..

  4. 23.04.2021, 15:22
    Гость: Сократ

    Еще одни кандидаты на зачистку посольских. А звучит то как - польское посольство.

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