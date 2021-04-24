Путин разрешил народу: Пей, гуляй, однова живем!

Президент осчастливил подведомственное ему население, объявив, что перерыва в отдыхе между майскими праздниками не будет и первые весенние каникулы продлятся аж 10 дней. Не разъясняя, впрочем, кто этот сабантуй оплатит

Сегодня суббота, завтра воскресенье, так что эта тема как раз кстати к выходным.

Вопрос: а не слишком ли мы много отдыхаем, дорогие россияне и россиянки? В том смысле, что не опухли ли мы еще от праздников и каникул, чтобы плодить на пустом месте новые?

В январе мы отдыхали две недели — только не говорите, что там был перерыв на несколько рабочих дней: есть хоть кто-то, кто в эти январские дни работал? В феврале у нас случились 3-дневные каникулы в связи с Днем защитника отечества, а в марте — тоже 3-дневная гулянка по поводу Международного женского дня. В июне будем отдыхать 3 дня подряд из-за непонятного праздника под названием День России (а в остальное время у нас День Папуасии, что ли?). В ноябре аж 4 дня отдыха подряд выпадут в связи с еще более непонятным, искусственно придуманным, чтобы отвлечь народ от годовщины Великого Октября, Днем народного единства и согласия (видимо речь идет о единстве и согласии вокруг поллитры). А там, глядишь, уже и декабрь настанет, когда предновогодний сабантуй начнется не позже 25 числа, чтобы закончиться (для тех, кто доживет, конечно) на Старый Новый год.

Так вот, повторяю: не слишком ли много мы празднуем?

Спрашиваю это потому, что надысь, не далее как вчера, президент Российской Федерации Путин Владимир-свет-Владимирович опять осчастливил подведомственное ему население, объявив, что перерыва в отдыхе между майскими праздниками не будет и первые весенние каникулы продлятся аж 10 дней — с 1 по 10 мая включительно. В общем, пей, гуляй, народ, однова живем!

Соответствующий указ вечером в пятницу появился на официальном сайте Кремля.

Надо заметить, что текст царск… извините, президентского указа предельно краток. Состоит он всего из двух пунктов: 1. Дни с 4 по 7 мая включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы; 2. Органам власти следует установить количество сотрудников, которые с 1 по 10 мая будут обеспечивать их деятельность.

В общем, очередной длительный, если не сказать, безразмерный праздник опять пришел на нашу улицу. Можно успеть всё — от пуза наесться шашлыков, покопаться в грядках на шести сотках, вволю, до зеленых соплей, попить водки, опохмелиться и вновь надраться в дрова. И так — несколько раз.

Ну а что еще делать? Раньше можно было мотануться в южные страны, но сейчас даже самая доступная Турция закрыта. Не говоря уже о далеком Таиланде. А на наших черноморских курортах не протолкнешься. Да и денег за последний ковидный год у многих почти не осталось. Поэтому остается только дача и «ящик» с опостылевшими политическими ток-шоу и советскими фильмами, которые знаешь уже наизусть.

Вопрос только в том, а за чей счет этот банкет? На каком основании работодатели должны платить наемным работникам, если они не работают?

Предыстория указа о беспрерывных майских каникулах такая (если верить официальным источникам). Дескать, к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова с предложением сделать майские праздничные дни непрерывными. А то народ то уезжает на дачу, то приезжает, что неблагоприятно сказывается на эпидемической обстановке и антиковидных мероприятиях. А тут пусть на радость эпидемиологам и санврачам сидят десять дней за городом и потребляют внутрь дезинфицирующие жидкости.

В итоге мотивирующая часть указа президента именно так и звучит: «В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации…».

Хотя, конечно, насчет «сохранения здоровья» в этаких-то обстоятельствах в Кремля явно погорячились.

Но проблема в другом. Как разъясняют юристы, все нерабочие праздничные дни перечислены в статье 112 Трудового кодекса РФ, самостоятельно изменить которую президент не вправе. Это — прерогатива законодателей. Он может внести соответствующий проект закона, который должны принять Государственная Дума, Совет Федерации, а потом уже подписать президент.

Что это значит? А то, что президентский указ, в частности пункт о сохранении заработной платы в эти дни, для работодателей может быть не указом вовсе, тем более что состояние пандемии юридически тоже никак не оформлено: чрезвычайное положение на территории страны не введено, а разговоры об опасной инфекционной ситуации остаются только разговорами. Так что пить-гулять-отдыхать люди в этот период, конечно, могут, но не факт, что за этот срок им начислят зарплату.

Тем более непонятно, как платить тем, кто в эти дни будет работать, а таких — многие миллионы. Если это все-таки выходные и праздничные дни, то в соответствии с законом их надо оплачивать в двойном размере или при согласии работника предоставлять взамен отгул. Однако же в указе президента содержится невнятная формулировка — «нерабочие дни». При подобной невнятице работодатель вполне может отказать в двойной оплате и — как это не удивительно — формально будет прав, потому что в постановлении правительства № 1648 от 10 октября 2020 года есть два понятия — «выходные дни» и «нерабочие праздничные дни», а вот просто «нерабочих дней» нет. А как можно оплачивать, да еще и в двойном размере, то, что юридически не оформлено?

Вообще-то крайний лаконизм и юридические непонятки и скороговорки власти вполне объяснимы: там хотят и рыбку съесть, то есть дать народу перед выборами очередную подачку — в данном случае в виде дополнительных дней отдыха, и на трамвае бесплатно покататься — чтобы за этот щедрый подарок заплатил кто-то другой.

Сама власть платить явно не собирается (ни о каких компенсациях и выплатах в тексте указа нет ни слова), работодатели тоже имеют все основания не платить. Значит, что? Расплачиваться за нежданно-негаданно выпавшие дополнительные дни придется самим работникам. Пустым карманом и усохшей суммой в ведомости на зарплату.

В общем, как всегда: пили, ели — веселились, подсчитали — прослезились…