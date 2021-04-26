К строительству БАМа и Трансссиба могут привлечь осужденных

Осужденные могут быть привлечены к строительсту объектов БАМа и Транссиба. Как пишет газета "КоммерсантЪ", соответствующую возможность обсуждает правительство РФ.

Отмечается, что данная тема затрагивалась на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина, по итогам оного до 14 мая Минтранс, ФСИН и РЖД должны проработать данный вопрос, обсудив также создание инфраструктуры для размещения привлеченных к строительству осужденных. 

Законодательство РФ разрешает привлекать осужденных к работам к работам как в исправительном учреждении, так и за его пределами, однако данный труд должен оплачиваться. 

Как пишет издание, на стройке БАМа сейчас ощущается острый дефицит кадров из-за масштаба работ и нехватки трудовых мигрантов. Последние не смогли вернуться в РФ из-за пандемии коронавируса.

По данным издания, для соблюдения нормативных условий привлечения осужденных к работам на стройках могут потребоваться значительные материальные ресурсы. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.04.2021, 18:48
    Гость: stalker

    Тоже мне новость. Да у нас со времен советской власти все великие стройки страны уголовниками и осуществлялись. И сейчас мало что изменилось.

  4. 26.04.2021, 18:25
    Гость: История повторяется.

    Ещё =ВЕЛИКИЙ= Сталин использовал рабский труд зеков бесплатно, для ВЕЛИКИХ строек социализма.

Все комментарии (54)
Выбор читателей
Приглашение Зеленского Путину встретиться в Донбассе
«Приглашение Зеленского Путину встретиться в Донбассе — это наглость космического масштаба»
Во Львове начался демонтаж Монумента славы Советской армии
«Страна становится старше, беднее и глупее»: ученые бегут из России сломя голову
«Страна становится старше, беднее и глупее»: ученые бегут из России сломя голову
© KM.RU, Алексей Белкин
Путин разрешил народу: Пей, гуляй, однова живем! Не разъясняя, впрочем, кто этот сабантуй оплатит
Избранное
На волгоградский рынок социального питания зашёл человек Пригожина?
Инструкция по самостоятельной покраске автомобиля
Не надоело дурить народ? Снова нефть дешевеет, а бензин дорожает
ВОЗ высоко оценила стратегию Москвы по развитию города для здоровья его жителей
«Казус Лукашенко»: сносить нельзя мириться
Subaru Forester e-Boxer: красота в симметрии
Сифилис: от любви до ненависти
Полезные свойства алоэ в косметологии
«Государство отстаивает интересы убийцы и полиции»: в Кемерове не предотвратили убийство девушки, длившееся 3,5 часа
Пострадал за «Смуглянку»: Украина выбросила юного певца из отборочного тура детского «Евровидения»
Гарри Ананасов и Ко «Ананасовый трибьют»