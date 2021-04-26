К строительству БАМа и Трансссиба могут привлечь осужденных

12:00 26.04.2021

Осужденные могут быть привлечены к строительсту объектов БАМа и Транссиба. Как пишет газета "КоммерсантЪ", соответствующую возможность обсуждает правительство РФ.

Отмечается, что данная тема затрагивалась на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина, по итогам оного до 14 мая Минтранс, ФСИН и РЖД должны проработать данный вопрос, обсудив также создание инфраструктуры для размещения привлеченных к строительству осужденных.

Законодательство РФ разрешает привлекать осужденных к работам к работам как в исправительном учреждении, так и за его пределами, однако данный труд должен оплачиваться.

Как пишет издание, на стройке БАМа сейчас ощущается острый дефицит кадров из-за масштаба работ и нехватки трудовых мигрантов. Последние не смогли вернуться в РФ из-за пандемии коронавируса.

По данным издания, для соблюдения нормативных условий привлечения осужденных к работам на стройках могут потребоваться значительные материальные ресурсы.