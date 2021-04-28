Депутаты Петербурга предложили ограничить число собак и кошек в квартирах

Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой ограничить количество собак и кошек в квартирах, пишет "Парламентская газета".

Поводом для разработки законопроекта стали многочисленные обращения жителей города, которые сообщали о функционировании фактических приютов для животных в соседних квартирах. 

По словам чиновников, цели создания подобных "приютов" могут быть различные: от коммерческого разведения собак и кошек, до фактического приюта, когда человек подбирает с улицы животного и "так 10-20 раз". При этом люди далеко не всегда проживают в таких квартирах, они просто приезжают кормить питомцев, а затем уезжают. 

Парламентарии пока не установили, сколько животных можно содержать в квартире, а также от чего надо отталкиваться - от квадратных метров или от типа жилья. 

В случае принятия данной нормы, за исполнением оной будут следить городское управление ветеринарии, местное управление Роспотребнадзора и полиция. 

Вопрос об ограничении числа животных в российских квартирах уже звучал неоднократно. Например, с такой инициативой в 2019 году выступала экс-сенатор Ирина Гехт, предложившая рассчитывать возможное количество питомцев, исходя из метража жилплощади.

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