Депутаты Петербурга предложили ограничить число собак и кошек в квартирах

13:45 28.04.2021

Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой ограничить количество собак и кошек в квартирах, пишет "Парламентская газета".

Поводом для разработки законопроекта стали многочисленные обращения жителей города, которые сообщали о функционировании фактических приютов для животных в соседних квартирах.

По словам чиновников, цели создания подобных "приютов" могут быть различные: от коммерческого разведения собак и кошек, до фактического приюта, когда человек подбирает с улицы животного и "так 10-20 раз". При этом люди далеко не всегда проживают в таких квартирах, они просто приезжают кормить питомцев, а затем уезжают.

Парламентарии пока не установили, сколько животных можно содержать в квартире, а также от чего надо отталкиваться - от квадратных метров или от типа жилья.

В случае принятия данной нормы, за исполнением оной будут следить городское управление ветеринарии, местное управление Роспотребнадзора и полиция.

Вопрос об ограничении числа животных в российских квартирах уже звучал неоднократно. Например, с такой инициативой в 2019 году выступала экс-сенатор Ирина Гехт, предложившая рассчитывать возможное количество питомцев, исходя из метража жилплощади.