Навальный намерен лично участвовать в суде о запрете его штабов и ФБК*
Оппозиционер Алексей Навальный собирается принять личное участие в процессе по иску прокуратуры Москвы о признании экстремистскими и ликвидации штабов его сторонников и Фонда борьбы с коррупцией* и Фонда защиты прав граждан* (ФБК и ФЗПГ - признаны властями РФ иноагентами).
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова, руководящего правозащитным объединением «Команда 29» (его юристы представляют фонды и движение на данном процессе).
«Алексей Навальный через представителя передал ходатайство о вступлении в дело заинтересованным лицом, просит предоставить ему возможность участвовать в процессе», - заявил Павлов.
Напомним, 16 апреля прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд признать указанные выше организации экстремистскими. При этом материалы по иску получили гриф «секретно» и будут рассмотрены в закрытом режиме. Защита уже попросила рассекретить дело и открыть заседания.
В ходе досудебной подготовки суд запретил определенные действия ФБК и ФЗПГ, а прокурор Москвы до рассмотрения иска в суде приостановил деятельность «Штабов Навального».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Абсурда толком не пойму:
Сидят не воры почему,
А их отважный обличитель,
Хапугам заявивший: "Брысь,
В тюрьме вас нары заждались!"?
В современной России осужденный судом далеко не всегда означает,что человек преступник.Далеко-далеко...Или Вы всерьез считаете суд в России беспристрастным,справедливым,опирающимся в деятельности исключительно на закон?Тогда мне Вас реально жаль.
Власти боятся запада.
Милый дедушка. Ну хоть кто-то вороватую власть за ж... берет.
Потому что: 1. Навальный наш президент! И твои чмошники не способны его остановить. Баран ,застрявший рогами в воротах, неизбежно остается дохлым в этих воротах. И этот баран пока чистится ершиком за 65 тыс руб. Но это недолго.