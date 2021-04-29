Навальный намерен лично участвовать в суде о запрете его штабов и ФБК*

15:44 29.04.2021

Оппозиционер Алексей Навальный собирается принять личное участие в процессе по иску прокуратуры Москвы о признании экстремистскими и ликвидации штабов его сторонников и Фонда борьбы с коррупцией* и Фонда защиты прав граждан* (ФБК и ФЗПГ - признаны властями РФ иноагентами).

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова, руководящего правозащитным объединением «Команда 29» (его юристы представляют фонды и движение на данном процессе).

«Алексей Навальный через представителя передал ходатайство о вступлении в дело заинтересованным лицом, просит предоставить ему возможность участвовать в процессе», - заявил Павлов.

Напомним, 16 апреля прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд признать указанные выше организации экстремистскими. При этом материалы по иску получили гриф «секретно» и будут рассмотрены в закрытом режиме. Защита уже попросила рассекретить дело и открыть заседания.

В ходе досудебной подготовки суд запретил определенные действия ФБК и ФЗПГ, а прокурор Москвы до рассмотрения иска в суде приостановил деятельность «Штабов Навального».