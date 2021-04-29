Навальный намерен лично участвовать в суде о запрете его штабов и ФБК*

Оппозиционер Алексей Навальный собирается принять личное участие в процессе по иску прокуратуры Москвы о признании экстремистскими и ликвидации штабов его сторонников и Фонда борьбы с коррупцией* и Фонда защиты прав граждан* (ФБК и ФЗПГ - признаны властями РФ иноагентами).

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова, руководящего правозащитным объединением «Команда 29» (его юристы представляют фонды и движение на данном процессе).

«Алексей Навальный через представителя передал ходатайство о вступлении в дело заинтересованным лицом, просит предоставить ему возможность участвовать в процессе», - заявил Павлов.

Напомним, 16 апреля прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд признать указанные выше организации экстремистскими. При этом материалы по иску получили гриф «секретно» и будут рассмотрены в закрытом режиме. Защита уже попросила рассекретить дело и открыть заседания.

В ходе досудебной подготовки суд запретил определенные действия ФБК и ФЗПГ, а прокурор Москвы до рассмотрения иска в суде приостановил деятельность «Штабов Навального».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.04.2021, 18:06
    Гость: Я же другого, извините,

    Абсурда толком не пойму:
    Сидят не воры почему,
    А их отважный обличитель,
    Хапугам заявивший: "Брысь,
    В тюрьме вас нары заждались!"?

  2. 29.04.2021, 18:03
    Гость: *

    В современной России осужденный судом далеко не всегда означает,что человек преступник.Далеко-далеко...Или Вы всерьез считаете суд в России беспристрастным,справедливым,опирающимся в деятельности исключительно на закон?Тогда мне Вас реально жаль.

  5. 29.04.2021, 17:01
    Гость: Русский дедушке

    Потому что: 1. Навальный наш президент! И твои чмошники не способны его остановить. Баран ,застрявший рогами в воротах, неизбежно остается дохлым в этих воротах. И этот баран пока чистится ершиком за 65 тыс руб. Но это недолго.

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