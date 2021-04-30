В Москве задержан основатель мусульманского издательского дома

Асламбек Эжаев

В Москве по подозрению в финансировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* задержан основатель мусульманского издательского дома «Умма» Асламбек Эжаев.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности), и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - цитирует РБК сообщение пресс-службы Следственного комитета.

По версии следствия, с 2012 года Эжаев неоднократно встречался с «контрагентами», от которых получал средства для финансирования ИГ*. В дальнейшем он перечислил более 34 млн рублей людям, которые находятся в розыске за совершение преступлений, связанных с терроризмом.

Также сообщается, что во время оперативных мероприятий по месту жительства одного из родственников Эжаева была обнаружена лаборатория, в которой производились наркотики растительного происхождения.

Справка: издательский дом принадлежит проекту UMMAH («Умма»). На сайте указано, что это «содружество активных мусульман, стремящихся к воплощению полезных для «Уммы» идей». Целями проекта названы интеллектуальная, финансовая и другая взаимопомощь.

* Организация запрещена в России

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.04.2021, 17:16
    Гость: Эти великие умы в кремле,

    Сами разносят( ну, как бензин в топливный бак дизеля). В разнос идет движок.
    Это по глупости или...

  4. 30.04.2021, 17:00
    Гость: я, русский по всем понятиям, возмущен заголовком статьи

    Задержан основатель РЕЛИГИОЗНОГО издательского дома.
    Религия и Вера - даже не синонимы.
    Вера - это Мораль, Совесть. А религия - это маркетинг...

Все комментарии (10)
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