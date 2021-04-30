В Москве задержан основатель мусульманского издательского дома

12:35 30.04.2021

В Москве по подозрению в финансировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* задержан основатель мусульманского издательского дома «Умма» Асламбек Эжаев.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности), и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - цитирует РБК сообщение пресс-службы Следственного комитета.

По версии следствия, с 2012 года Эжаев неоднократно встречался с «контрагентами», от которых получал средства для финансирования ИГ*. В дальнейшем он перечислил более 34 млн рублей людям, которые находятся в розыске за совершение преступлений, связанных с терроризмом.

Также сообщается, что во время оперативных мероприятий по месту жительства одного из родственников Эжаева была обнаружена лаборатория, в которой производились наркотики растительного происхождения.

Справка: издательский дом принадлежит проекту UMMAH («Умма»). На сайте указано, что это «содружество активных мусульман, стремящихся к воплощению полезных для «Уммы» идей». Целями проекта названы интеллектуальная, финансовая и другая взаимопомощь.

* Организация запрещена в России