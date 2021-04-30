В Москве задержан основатель мусульманского издательского дома
В Москве по подозрению в финансировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* задержан основатель мусульманского издательского дома «Умма» Асламбек Эжаев.
«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности), и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - цитирует РБК сообщение пресс-службы Следственного комитета.
По версии следствия, с 2012 года Эжаев неоднократно встречался с «контрагентами», от которых получал средства для финансирования ИГ*. В дальнейшем он перечислил более 34 млн рублей людям, которые находятся в розыске за совершение преступлений, связанных с терроризмом.
Также сообщается, что во время оперативных мероприятий по месту жительства одного из родственников Эжаева была обнаружена лаборатория, в которой производились наркотики растительного происхождения.
Справка: издательский дом принадлежит проекту UMMAH («Умма»). На сайте указано, что это «содружество активных мусульман, стремящихся к воплощению полезных для «Уммы» идей». Целями проекта названы интеллектуальная, финансовая и другая взаимопомощь.
* Организация запрещена в России
Комментарии читателей Оставить комментарий
и как они здесь оказались власти не ведомо.
Сами разносят( ну, как бензин в топливный бак дизеля). В разнос идет движок.
Это по глупости или...
Рядом с кремлем помощники ИГИЛ действуют.
Задержан основатель РЕЛИГИОЗНОГО издательского дома.
Религия и Вера - даже не синонимы.
Вера - это Мораль, Совесть. А религия - это маркетинг...
Ну что, ему денег мало было!?