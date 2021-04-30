Вузам в России разрешили принимать вступительные экзамены дистанционно

15:13 30.04.2021

Российские вузы в текущем году смогут принимать вступительные экзамены в дистанционном режиме.

Как сообщается в приказе Министерства науки и высшего образования, такое решение было принято в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Также отмечается, что в дистанционном режиме могут рассматриваться и апелляции на вступительные испытания.

Приемная кампания в вузы начнется не позднее 20 июня, а к 2 августа должны быть опубликованы конкурсные списки абитуриентов.

Впервые заявление на поступление в вузы в дистанционном режиме Министерство науки и высшего образования разрешило принимать в мае прошлого года.