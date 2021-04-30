Вузам в России разрешили принимать вступительные экзамены дистанционно

Здание МГУ

Российские вузы в текущем году смогут принимать вступительные экзамены в дистанционном режиме.

Как сообщается в приказе Министерства науки и высшего образования, такое решение было принято в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Также отмечается, что в дистанционном режиме могут рассматриваться и апелляции на вступительные испытания.

Приемная кампания в вузы начнется не позднее 20 июня, а к 2 августа должны быть опубликованы конкурсные списки абитуриентов.

Впервые заявление на поступление в вузы в дистанционном режиме Министерство науки и высшего образования разрешило принимать в мае прошлого года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.04.2021, 19:42
    Гость: Покуда с "пандемией" чванимся,

    Туфту за правду принимаем,
    Так дураками и останемся
    На радость лживым негодяям,
    Чьей верить басне, остолопы,
    Собравшись вплоть уже до гроба!

  4. 30.04.2021, 16:41
    Гость: Слава

    Насколько мне известно, вступительные экзамены в Российские ВУЗы сдают НЕграждане РФ, в подавляющем большинстве, на БЮДЖЕТНЫЕ места. А граждане РФ в подавляющем большинстве, по результатам ЕГЭ. Исходя из этого вопрос,- а не ущемляются ли права граждан РФ? Либо все сдают ЕГЭ, либо все сдают вступительные экзамены, так наверное правильнее будет, хотя мое глубокое убеждение, что НЕграждане должны учиться только платно в Российских ВУЗах, как это было в начале 90-х. К стати, дипломы наших ВУЗов тогда больше ценились за рубежом, чем сейчас. А так получается, что НЕграждане сдают экзамены, которые невозможно проверить третьей стороне, занимают пользующиеся спросом бюджетные места, а граждане иногда вынуждены либо ехать в другой регион, где ниже проходной бал, либо идти учиться платно.

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