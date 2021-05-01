Россиянам напомнили правила ответственного проведения пикников

11:39 1.05.2021

В майские праздники у региональных операторов по обращению с отходами заметно увеличивается нагрузка, в этой связи Российский экологический оператор (РЭО) призвал россиян к раздельному сбору мусора и экологичным правилам проведения праздников.

"После пикников с шашлыками и без них важно не только убрать за собой отходы, но и как можно меньше отходов отправить на полигоны. Для этого не нужно забывать об их раздельном сборе: соберите вторсырье в один мешок, а смешанные отходы с остатками пищи - в другой. И довезите их до контейнерной площадки с синим и серым баками. Напомню, к 2030 году объем отходов, которые идут на захоронение, должен сократиться на 50%, согласно целям нацпроекта "Экология". Также рекомендую отдавать предпочтение многоразовой посуде, ведь одноразовые пластиковые вилки и ножи очень сложно отобрать из общего потока отходов для переработки - даже если их предварительно помыли", - приводит слова представителя РЭО Дмитрия Бойко ТАСС.

В качестве замены одноразовой посуды на пикник можно также взять легкую и прочную металлическую посуду, многоразовые контейнеры, канистры для воды. К тому же, такая посуда в долгосрочной перспективе обойдется дешевле, чем если каждый раз покупать одноразовые приборы.

Лучше отдать предпочтение бумажным салфеткам, так как они разлагаются гораздо быстрее, чем синтетические. Также в РЭО призвали отдавать предпочтение перерабатываемой упаковке и в целом избегать ее избыточного количества. Бойко подчеркнул, что 50% всех бытовых отходов в России - именно упаковка.